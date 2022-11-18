HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Benim raporum var ne yapabilirler bana'

Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Benim raporum var ne yapabilirler bana'

18.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de bir zincir market şubesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, çalışanlar tarafından fark edildi. Kadınlardan biri kaçarken, diğer kadın içeride tutuldu. Marketin içindeki kadın "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma, benim raporum var, ne yapabilirler bana. Kendimi de öldürürüm, buradakileri de öldürürüm" diye bağırdı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Güngören'deki Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen 2 kadın içeride biraz gezdikten sonra iddiaya göre ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurdu. Market çalışanları tarafından fark edilen kadınlar kaçmak istedi.

52b2470fa7b1843ab504a6fd27b68f35

Bir kadın kaçmaya çalıştığı sırada marketin kapısına sıkıştı. Çığlık atan kadın, sıkıştığı yerden kurtularak kaçtı. Diğer kadın ise market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Çalışanlar durumu hemen polise haber verdi.

9ceca461b8c43585a05e9d1617276265

"ÇALIYORUM, BENİM EKMEĞİM KUSURA BAKMA"

Marketin içinde tutulan kadın ise bağırarak çalışanlara, "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana. Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak" dedi. Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin karnını göstererek, "Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür" dediği duyuldu.

fd57433209b7bd1c35a978ad61474606

Hırsılık şüphelisi gözaltına alındı. Yaşananlar ise marketteki diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor' Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katil zanlısı yakın arkadaşı çıktı! 'Camda bir karartı görünce...'Katil zanlısı yakın arkadaşı çıktı! 'Camda bir karartı görünce...'
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu
Anahtar Kelimeler:
Hırsız hırsızlık market

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.