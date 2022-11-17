HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni ev almak isteyen öğretmen, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'

Yeni ev almak isteyen öğretmen, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'

17.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yeni bir ev almak için oturduğu evini satan öğretmen Melike Erdem, hayatının şokunu yaşadı. Alt komşusuna güvenen Erdem, yeni ev için tam 205 bin lira peşinat ödedi. Ancak parayı alan komşusu, 2 yıldır ne evi ne tapuyu verdi. Erdem ise, sattığı evinde kiracı olarak kaldı. Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü komşusuyla her gün telefonda görüşen Erdem, kendisinin oyalandığını iddia etti. İşte olayın detayları...

Yeni ev almak isteyen öğretmen, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'

Akıl almaz olay, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi’nde yaşandı. Öğretmenlik yapan Melike Erdem, iddiaya göre 2 yıl önce oturduğu evi yeni bir ev alma hayaliyle satılığa çıkardı. Evinin çabuk satılması içinde durumu komşularına bildirdi. Durumu öğrenen alt komşusu ise kendisinin bu işlerle ilgili taşeron bir firma çalışanı olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Komşusunun sözlerine güvenen Erdem’in evi kısa süre sonra başka bir vatandaşa 400 bin liraya satıldı. Parayı alan Erdem, durumu hemen alt komşusuna bildirdi. Alt komşu, Melike Erdem ve ablasına almak istedikleri evi gösterip 205 bin lira peşinat istedi. Ev alma heyecanıyla komşusuna güvenen Erdem, istenilen parayı verdi. Yapılan sözleşmede Ataevler’deki dairenin yarısının nakit, yarısının da tapu çıktığında ödeneceği ifade edildi. Fakat aradan 2 yıl geçmesine rağmen ne evi, ne tapuyu ne de parayı alabilen Erdem, kızı ve annesiyle oturduğu evde kiracı kaldı.

63f12bf2-696b-4458-ae97-94b67d1c4690

'2 YILDIR OYALIYOR'

Dolandırıldığını ifade eden Melike Erdem, “2 yıl önce kendi evimi yeni bir ev almak için satılığa çıkardım. Durumu ise alt komşuma bildirdim. Komşum bana bir firmada taşeron olarak çalıştığını söyleyerek yardımcı olacağını belirtti. Bende 2 yıllık komşuluğumuza güvenip sözüne itibar ettim. Kendi evim kısa bir süre sonra yabancı birine satıldı. Komşum benden peşinat isteyerek, ev almak istediğim yere götürdü. Bana 400 bin liraya bu evi almak için aracı olduğunu belirtti. Bende kendisine güvenip 205 bin lira peşinat verdim. Sözleşme yaptık. Yarısını da tapuyu aldığımda ödeyecektim. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen bana hala evi ya da parayı vereceğini söyleyip oyalıyor” dedi.

2a5889d4-6a59-48eb-9b8e-c5348e3d6c39

'800 BİN LİRA DAHA ÖDEMENİZ LAZIM'

Alt komşusundan şikayetçi olan Erdem, mahkeme sürecinden çıkacak kararı bekliyor.

Her gün kendisinden parayı alan alt komşusu taşeron ile telefonda görüşen Melike Erdem’e, dava açtığı V.B. isimli kişi ise telefonda şu cevabı veriyor: "Ben sana başka bir ev vereyim. 800 bin lira daha bana ilave edeme yapmanız gerekiyor. O gün paranın tamamını ödememiştiniz"

d6f45191-57da-43b1-a3b9-c4c6d4307998

400 BİN LİRAYA SATTIĞI EVİ BUGÜN 1,5 MİLYON LİRA

Melike Erdem, sattığı evin değerinin bugün 1,5 milyon lira olduğunu aradaki farkı ödemesinin ise mümkün olmadığını ifade etti.

Aradaki anlaşmazlığın ise 2 yılda daire fiyatlarındaki dört beş kat artıştan kaynaklandığı öğrenildi.

İHA

İnternetten telefon siparişi verdi, gelen ürünü görünce şoke oldu İnternetten telefon siparişi verdi, gelen ürünü görünce şoke oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 aylık bebeği ailesinden alıp eşcinsel çifte vermişlerdi7 aylık bebeği ailesinden alıp eşcinsel çifte vermişlerdi
Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"
Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Bursa Kiracı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.