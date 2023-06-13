Markette yaptığı dans şovu gündem olmuştu... İşte yeni performansı! 'O şarkıyı duyunca kendimi tutamıyorum'

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren yaşlı kadın, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Şaşkınlıkla yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesini ayaklarını açarak tamamladı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerin ardından yaşlı kadın kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazandı. Milyonlarca kez izlenen yaşlı kadının sonrasında emekli resim öğretmeni Nimet İyice olduğu ortaya çıktı. Çocukluğundan beri sanatla uğraşarak dans ettiğini söyleyen emekli öğretmen, o anları heyecanla anlattı. Çalan şarkıyı nerede duyarsa duysun dayanamayıp oynadığını belirten İyice, dansı çok sevdiğini ve o şarkının ise kendisini anlattığını ifade etti.

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Küçük bir şov daha yapmayı ihmal etmeyen emekli öğretmen İyice, “Kimse beni bu konuda tutamaz, o gün hem resim yaptım, ağladım ve maaşımı alarak eve döndüm. Dönmeden öncede markette ve pastanede dansımı yaptım. 'Gitme Buradan' şarkısı bir çalsa nerede duyarsam duyayım kendimi tutamıyorum. Dışarı çıkarken nerede duyarsam orada oynayacağım dedim. Gitmeden önce markete gidip yaprak sarmasının fiyatına bakayım dedim. O esnada bir baktım ki şarkı çalmaya başladı. Sarışın kız da vardı ve beni seyrediyordu, başkada kimse olmayınca oynadım. Şarkı bitmeden utandım artık, şikayet edilir diye hemen kusura bakmayın deyip marketten ayrıldım” diye konuştu.

“3-4 YAŞLARINDAYKEN MİSAFİRLER HEP BENİ OYNATIRDI”

Misafirlerinin kendisine öncülük ettiğini ve bundan dolayı çocukluktan beri oynadığını ifade eden Öğretmen İyice, “Küçükken düştüm ve bundan dolayın doktor bu çok hassas buna iyi davranın diye söyledi bizimkilere. 3-4 yaşlarındayken misafirle hep beni oynatırdı, kalk oyna derlerdi. Bundan kaynaklı çok severim oynamayı. O günden bugüne devamlı oynamayı seviyorum. Marketteki müzik gitme buradan diyordu, kendimi kaybettim. Ben ünlü olmak için oynamadım, çalışan seyretsin diye oynadım” dedi.

İHA

