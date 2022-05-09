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Marketten iç çamaşırı çaldı! Yakalanınca dehşet saçtı

09.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir zincir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti.

Marketten iç çamaşırı çaldı! Yakalanınca dehşet saçtı

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi.

ÇANTASINDAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI

Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.’nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.’nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü. Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti.

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Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.’yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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