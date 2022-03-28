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Esenyurt'ta iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişiden, asansörde çocuğa taciz girişimi

28.03.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan, 35 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan iğrenç olay ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.

ASANSÖRDE KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖPMEYE ÇALIŞTI

Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti.

ÇOCUK AİLESİNE ANLATINCA POLİSLER YAKALADI

S.A.’nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
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