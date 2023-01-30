Mart ayında büyük saldırı kapıda! Tank yardımı sonrası F-16'lar ve uzun menzilli füze talebi... Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ilk yılını doldurmak üzereyken, sahada tansiyon giderek yükseliyor. Almanya ve Amerika; Kiev yönetimine 150 tank sevkiyatı kararı alırken, uzmanlar ise endişeli. 300 tankın gönderilmesi durumunda bile sahadaki durumu etkilemeyeceğine ve iki ordu arasındaki farkın büyük olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Rusya'nın 5 binden fazla tankı bulunduğunun altını çiziyor. Atılacak adımın ise sadece Moskova'nın tepkisini artırmasına neden olacağı vurgulanıyor.

"MART AYINDA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR"

Mart ayında Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenlenmesi seçenekler arasında. Rusya'nın Belarus'tan cephe açması halinde Polonya'nın da savaşa girmesi bekleniyor. Uzmanlar ise uyarıyor: "Polonya ve Baltık ülkeleri üzerinden 3. dünya savaşı çıkabilir"

MOSKOVA-BERLİN GERİLİMİ

Tank yardımı yapan ülkelerden Almanya'ya göre ise zaten bu savaşı çıkaran Rusya. Almanya Başbakanı "Amacımız açık. Rusya'nın güç kullanarak genişletmesini engellmek" dedi.

Moskova ile Berlin arasındaki gerilimin tek nedeni ise tank yardımı değil. Almanya Dışişleri Bakanı'nın "Rusya'ya karşı savaş içerisindeyiz" sözlerinin yankısı sürüyor. Rus lider Putin'in sağ kolu Medvedev, Alman Bakanı'nı hedef alırken yayınladığı mesajında Alman Bakan için "Kullanışlı aptal" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, BATI'DAN F-16'LAR İSTİYOR

Restleşmenin nedeni olan tank desteği sonrası ise gözler hava kuvvetlerine çevrildi. Ukrayna, Rusya'ya karşı koyabilmek için havada da Batı teknolojisi istiyor.

Kiev yönetimi, hava kuvvetlerinde hala SU-27 uçağını kullanırken, öncelikli talebi ise F-16'lar.

Kiev, F-16 olmazsa Fransa ve İsveç uçaklarını da istiyor. 24 uçağın talep edildiği iddiaları Batı basınında geniş yer buldu.

UZUN MENZİLLİ FÜZELER DE MASADA

Ukrayna'nın Batı'dan bir başka talebi ise uzun menzilli füzeler. Ukrayna lideri Zelenski, yaptığı açıklamada "Uzun menzilli füzelerin tedarikinin sağlanması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

KİEV, ABD YAPIMI FÜZELERLE RUSYA'NIN İÇ KISIMLARINI BİLE VURABİLİR

Ukrayna'nın istediği füzeler ABD yapımı. Bu konuda Washington yönetimi sessiz. Çünkü bu füzelerin Kiev'e verilmesi halinde Ukrayna sadece sınır topraklarını değil, Rusya'nın iç kısımlarını bile vurabilir. Çünkü füzelerin menzili 300 kilometre.

UKRAYNA, KIRIM'I MI VURACAK?

Ukrayna yönetimi 2014 yılında Rusya'nın işgal ettiği Kırım için bu silahları kullanmak istiyor. Silah depolarının ağırlıklı olarak Kırım'da bulunduğunu savunan Ukrayna'nın Kırım'ı vurmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

'BAYRAKTAR' İÇİN ŞİMDİ DE BELGESEL

Batı silahları kadar Ukrayna'nın masasındaki bir başka konu ise Türkiye'nin insansız hava aracı Bayraktar. Ukraynalılar Rusların korkulu rüyası olan Bayraktarlar için yaptıkları şarkının ardından bu kez de belgeselini çekti. İsmi ise "Bayraktar efsane kanatlar"

