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Eternals'ın aksiyonu The Revenant’tan esinlendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Eternals'ın aksiyonu The Revenant’tan esinlendi

Marvel’ın merakla beklenen filmi The Eternals’ın yönetmeni Chloé Zhao açıklamalarda bulundu. Başarılı yönetmen, Eternals’ın aksiyon sahneleri için ilhamını The Revenant filminden aldığını söyledi.

Eternals filminin yönetmeni Chloé Zhao, yapımdaki aksiyon sahneleri için ilhamını Leonardo DiCaprio‘ya Oscar getiren The Revenant‘tan aldığını ifade etti. Marvel Sinematik Evreni‘nin yeni filmi şu anda post prodüksiyon aşamasında.

ETERNALS HAKKINDA

İlk bakışta Eternals’ın The Revenant’la benzerliği pek yok gibi görünüyor. Inarritu’nun doğada, doğal ışıkla ve neredeyse bir yılda çektiği film, stüdyoda yeşil ekran önünde çekilen Marvel filmleriyle yapısal olarak hiçbir benzerliği yok.

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Zhao ise Inarritu’nun tekniklerine yakın bir yönetmen. Nomadland, Batı Amerika’nın çöllerinde çekilmiş pek çok sahneye sahip. Yönetmenin açıklamaları şöyle:

“Eternals’ın ilham aldığı birçok film var. Ölçeğini düşünürsek normali de bu. Gelgelelim, aksiyon sahneleri için The Revenant müthiş öneme sahip. The Revenant çok sevdiğim bir film ve aksiyon sahneleriyle ilgili her toplantıda ekipçe izledik. Bizim aksiyonumuz da tamamen yerinde çekildi. The Revenant’ın yakaladığı gerçekçiliği kendi çekimlerimizde yakalayabilmek için çok uğraştık. The Revenant kesinlikle imrendiğimiz bir yapım. Marvel de bu fikrimi sevdi ve desteğini hiç esirgemedi.”

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Eternals pek çok kez ertelendikten sonra 5 Kasım 2021 tarihine taşındı. Salgının o zamana kadar durulacağını varsayarsak Marvel’ın yakın zamanda kısa fragmanlarla filmin tanıtımını yapması mümkün.

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