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Marvel, She-Hulk karakteri için Liv Tyler’ı istiyor

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SİNEMA TV  | 16.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Marvel, dijital yayın platformu Disney+ için hazırlayacağı She-Hulk serisinin başrolü için Amerikalı ünlü aktris Liv Tyler'la görüşüyor.

Marvel, She-Hulk karakteri için Liv Tyler’ı istiyor

Dijital yayın platformu dünyasına iddialı bir giriş yapmak isteyen Disney, Marvel karakterlerinin dizilerini hazırlamaya devam ediyor. Kaliforniya’daki D23 Expo etkinliğinde ilk tanıtımı yapılan Disney+ dizilerinden She-Hulk’la ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Jennifer Walters, nam-ı diğer She-Hulk karakterini Liv Tyler canlandırabilir.

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Tyler, 2008 yılında çıkan ve başrolünde Edward Norton’un oynadığı The Incredible Hulk yapımında, Hulk’ın sevgilisi Betty Ross karakterini canlandırmıştı. She-Hulk karakteri için daha önce Game of Thrones dizisinde Brienne of Tarth karakterini canlandıran Gwendoline Christie ve Deadpool filminden tanıdığımız Gina Carano’nun isimleri geçmişti.

Ayrıca Marvel Sinematik Evreni’nde Bruce Banner (Hulk) karakterini canlandıran Mark Ruffalo da oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marvel disney She-Hulk Liv Tyler

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