Masaj salonunda sinsice planlanan kimyasal saldırı! Saçımdan tutup, yüzüme asidi attı!

Çanakkale'de iki yıldır gittiği masaj salonunda 5 ay önce müşteki tanıştığı Buket A. ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlanan Ramazan A.'nın "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklandığı durulma gerçekleşti. Duruşmaya Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Müştekiler Buket A, Tuğçe Y. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Ramazan A, masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak için olaydan 10 gün önce internet üzerinden asit sipariş ettiğini, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında Buket A. konuşmak istediğinin ancak tartıştığını anlattı.

Ramazan A., tartışmanın büyümesiyle mermere dökmek için aldığı asidi Buket A'nın yüzüne döktüğünü, asidin kendi üzerine de geldiğini anlattı. Daha sonra olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine gidip polise teslim olduğunu belirtti.

'KİMMİŞ GÖRECEKSİN, YÜZÜNÜ TANINMAYACAK HALE GETİRECEĞİM'

Müşteki Buket A. açıklamasında, Ramazan A. ile gönül bağının olmadığını ve evlilik teklifini de kabul etmediğini belirtti. Buket A., "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim.' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu." diyerek olay anını anlattı.

Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybeden Buket A., hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü ve tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendisinin karşıladığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA DA BİRKAÇ GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

Buket A'nın avukatı İbrahim Selman Şuşoğlu, tutuklu sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve birbiriyle örtüşmediğini savunarak, "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan birkaç gün önce paylaşmıştı." ifadesinde bulundu. Avukat Şuşoğlu, sanığın tutukluluğun devamını talep ettiklerini dile getirdi.

Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan A'dan şikayetçi oldu.

Duruşmaya ara veren mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket A'nın tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını talebinde bulundu.

Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.

OLAYIN NASIL OLMUŞTU?

26 Aralık 2023'te İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, (41), burada masöz olarak çalışan Buket A'nın (24) yüzüne kimyasal sıvı (asit) atmasıyla gündeme gelmişti.

Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesindeki polisler tarafından gözaltına alınmıştı.





