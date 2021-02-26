Masallardan fırlamış gibi görünen bir doğa harikası: Grand Prismatic Spring

El değmemiş doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren bu yerler özellikle şehirlerin karmaşasından kaçmak isteyenlerin ilk adresi oluyor. Dünyanın pek çok yerinde kendine hayran bırakan birbirinden güzel alanlar var. Bunlardan biri de; ABD’de Yellowstone Ulusal Parkı’nda bulunan Grand Prismatic Spring. Grand Prismatic Spring rengarenk görüntüsüyle dünyada gezilecek yerlerden biridir. Bu kaplıca gölüne rengarenk görüntüsünü veren nedir?

Masallardan fırlamış gibi görünen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yellowstone Ulusal Parkı’nda bulunan Grand Prismatic Spring dünyanın ilk ulusal parkı olma özelliği taşıyor. Yellowstone, Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin kesiştiği noktada yer alıyor ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Büyüklüğü yaklaşık 9 bin kilometre olan parkın yüzde 96’sı Wyoming’de, yüzde 3’ü Montana’da ve yüzde 1’i ise Idaho eyaletinde bulunuyor.

Parkın içerisinde yüzlerce gayzer ve şelale yer alıyor. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı Yellowstone Ulusal Parkı’nda bulunuyor. Rengarenk görüntüsüyle büyüleyen bu kaplıca gölü; ABD’nin en büyük, dünyanın en büyük üçüncü kaplıca gölü olma özelliğini taşıyor. 112 metre çapındaki kaplıcanın 10 katlı bir binadan daha derin ve bir futbol sahasından daha uzun olduğu söyleniyor.