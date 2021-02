Dünyanın pek çok bölgesinde olan birbirinden çılgın festivaller!

Festivaller yoğun geçen hayatınızdan ve normalinizden biraz da olsa çıkmanızı sağlayan en eğlenceli yollar olarak karşınıza çıkar. Bir yabancının kafasında yastık parçalayabileceğiniz ya da birinin yüzüne domates attığınız için hiç ceza almayacağınız başka neresi olabilir ki? Koronavirüs pandemisinden önce işte bu çılgın festivaller dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca misafirini ağırlıyordu. Pandemi şartlarının bitmesiyle beraber yeniden başlamasına gün sayılan çılgın festivalleri sizler için araştırdık.

HOLI FESTİVALİ- HİNDİSTAN

Baharın gelişini haber veren Holi Festivali, dünyanın belki de en renkli akitivitesidir. Kelimenin tam anlamıyla renkli bir festivalden söz ediyoruz. Çünkü bu festivalde herkes birbirine renkli tozlar atıyor. Her yıl 20 Mart’ta düzenlenen festivalde her rengin kendine has bir özelliği de bulunuyor. Kırmızı saflığı, mavi sakinliği, yeşil canlılığı, sarı ise dini duyguları temsil ediyor.

BORYEONG ÇAMUR FESTİVALİ- GÜNEY KORE

İlk kez 1998 yılında yapılan festival aslında Boryeong’dan gelen çamurların kullanılması için ortaya atılan bir pazarlama politikasıydı. Bazı iddialara göre kullanılan çamur, İsrail’deki Ölü Deniz’deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahiptir. Temmuz ayında düzenlenen festival dünyanın pek çok bölgesinden turistleri çekti.