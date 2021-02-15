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Dünyanın pek çok bölgesinde olan birbirinden çılgın festivaller!

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Dünyanın pek çok bölgesinde olan birbirinden çılgın festivaller!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler eğlenceli günleri özletti. Yeni normal dünya düzeninde festivaller ve kalabalık eğlenceler biraz uzak gözükse de sizler için dünyanın en çılgın festivallerini derledik.

Festivaller yoğun geçen hayatınızdan ve normalinizden biraz da olsa çıkmanızı sağlayan en eğlenceli yollar olarak karşınıza çıkar. Bir yabancının kafasında yastık parçalayabileceğiniz ya da birinin yüzüne domates attığınız için hiç ceza almayacağınız başka neresi olabilir ki? Koronavirüs pandemisinden önce işte bu çılgın festivaller dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca misafirini ağırlıyordu. Pandemi şartlarının bitmesiyle beraber yeniden başlamasına gün sayılan çılgın festivalleri sizler için araştırdık.

HOLI FESTİVALİ- HİNDİSTAN

HOLİFEST

Baharın gelişini haber veren Holi Festivali, dünyanın belki de en renkli akitivitesidir. Kelimenin tam anlamıyla renkli bir festivalden söz ediyoruz. Çünkü bu festivalde herkes birbirine renkli tozlar atıyor. Her yıl 20 Mart’ta düzenlenen festivalde her rengin kendine has bir özelliği de bulunuyor. Kırmızı saflığı, mavi sakinliği, yeşil canlılığı, sarı ise dini duyguları temsil ediyor.

BORYEONG ÇAMUR FESTİVALİ- GÜNEY KORE

çamur

İlk kez 1998 yılında yapılan festival aslında Boryeong’dan gelen çamurların kullanılması için ortaya atılan bir pazarlama politikasıydı. Bazı iddialara göre kullanılan çamur, İsrail’deki Ölü Deniz’deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahiptir. Temmuz ayında düzenlenen festival dünyanın pek çok bölgesinden turistleri çekti.

DOMATES FESTİVALİ- İSPANYA

domates

“Dünyanın en büyük yiyecek festivali” olarak da bilinen İspanya’da her yıl 120 ton domates eziliyordu. Domateslerin asitli dezenfektan özelliği göstermesi nedeniyle festivalin yapıldığı sokak olan Bunol’un şehrin en temiz noktası olduğu ileri sürülüyordu. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba gününde düzenlenen festival yeniden yapılacağı günü büyük bir coşkuyla bekliyor.

CHINCHILLA KARPUZ FESTİVALİ- AVUSTRALYA

KARPUZ

Tamamen karpuzdan oluşturulan bir konsept düşünün. Bu festival sırasında kendinizi bir anda karpuzdan rodeo ve karpuz kayağı gibi çılgın aktitiveler içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca karpuz güzeli temasında düzenlenen yarışmada yetiştirdiğiniz karpuzu jürinin beğenisine sunabilirsiniz.

CASCAMORRAS FESTİVALİ- İSPANYA

CASCAMORRAS FESTİVALİ- İSPANYA

Bu festival boyunca 2 kasaba kutsal bir imaja sahip olmak için yarışıyor. Bir kasabanın vatandaşları kendilerini kara yağla örtüyor ve Meryem Ana heykelini koruyor. Diğerleri ise zeytinyağı, yumurta ve unla savaşarak heykele ulaşmak için hazırlanıyorlar. Efsaneye göre eğer bir kişi temiz kalabiliyorsa, o heykele ulaşabilir. Festival tam 5 asırdır gelenek halinde sürüyor.

COOPER’S HILL PEYNİR YUVARLAMA FESTİVALİ- İNGİLTERE

peynir yuvarlama

Bu festivalin ana teması aslında tepeden aşağı yuvarlanan bir peyniri kovalamaktır. Aslında festival eğlenceli olduğu kadar tehlikelidir. Çünkü birçok insan kazanma hırsıyla birbirlerini eziyorlar. Üstelik bu peynirin yakalanmaya da hiç niyeti yok. Çünkü saatte 70 mil hıza ulaşabiliyor.

PORTAKAL YARIŞI FESTİVALİ- İTALYA

PORTAKAL YARIŞI FESTİVALİ

Bu festival İspanya’daki Domates Festivaline benziyor. Fakat burada, domatesler portakallarla değiştirilmiş. İnsanlar festival sırasında bu meyvenin yaklaşık 250 tonunu yok ediyorlar. Ölçeği hayal edemezseniz, işte hızlı bir cevap, 250 ton mavi balinadan yaklaşık 2 kat daha ağırdır.

ŞARAP FESTİVALİ-İSPANYA

ŞARAP FESTİVALİ

Bu festival tadım geleneklerinden oldukça farklıdır. Çünkü festivalin asıl amacı herkesin kırmızı şarap ile boyanmasını sağlamaktır. Festivale bembeyaz kıyafetleriyle gelen misafirler sonunda ise kırmızı şarap renkleriyle ayrılıyor. Festival sırasında yaklaşık 500 litre kırmızı şarap kullanılıyor.

SU TABANCASI FESTİVALİ- GÜNEY KORE

SU TABANCASI

Büyük-küçük herkesin deliler gibi eğlendiği bu festivalin ne kadar eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsunuzdur!

ELS ENFARINATS-İSPANYA

İSPANYA

Bu festivale katılan 2 grup insan var. İlki, bölge üzerinde kontrol sahibi olan ve saçma yasaları uygulayan evli erkeklerden (Els Enfarinats) oluşmaktadır. Emirlerine itaatsizlik eden ve para cezası veren insanları ararlar. Başka bir grup ise (La Oposicio) onlarla savaşmaya çalışıyor. Sonunda topladıkları tüm paralar hayır kurumlarına gidiyor.

ROUKETOPOLEMOS ROKET SAVAŞI- YUNANİSTAN

roket

Her yıl iki düşman kilise "savaşıyor." Taraflar birbirlerinin kule çanlarını vurmak amacıyla çok sayıda roket ateşliyorlar. Kazanan tarafın isabet sayısı ile belirlenmesi gerekiyor fakat her yıl kiliseler skoru bir dahaki sene belirlemeye karar veriyorlar.

ULUSLARARASI YASTIK SAVAŞI- AMERİKA

yastık savaşı

Bu festivali sıradışı kılan şey aslında aynı anda tüm dünya çapında gerçekleşmesidir. Tarihle ilgili bilgiler, sosyal medya, e-posta ve sohbet odaları gibi dijital kaynaklar aracılığıyla yayılıyor ve insanların yastıklarla kendiliğinden toplanmasıyla başlıyor.

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