Dünyanın pek çok bölgesinde olan birbirinden çılgın festivaller!

Festivaller yoğun geçen hayatınızdan ve normalinizden biraz da olsa çıkmanızı sağlayan en eğlenceli yollar olarak karşınıza çıkar. Bir yabancının kafasında yastık parçalayabileceğiniz ya da birinin yüzüne domates attığınız için hiç ceza almayacağınız başka neresi olabilir ki? Koronavirüs pandemisinden önce işte bu çılgın festivaller dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca misafirini ağırlıyordu. Pandemi şartlarının bitmesiyle beraber yeniden başlamasına gün sayılan çılgın festivalleri sizler için araştırdık. HOLI FESTİVALİ- HİNDİSTAN Baharın gelişini haber veren Holi Festivali, dünyanın belki de en renkli akitivitesidir. Kelimenin tam anlamıyla renkli bir festivalden söz ediyoruz. Çünkü bu festivalde herkes birbirine renkli tozlar atıyor. Her yıl 20 Mart’ta düzenlenen festivalde her rengin kendine has bir özelliği de bulunuyor. Kırmızı saflığı, mavi sakinliği, yeşil canlılığı, sarı ise dini duyguları temsil ediyor. BORYEONG ÇAMUR FESTİVALİ- GÜNEY KORE İlk kez 1998 yılında yapılan festival aslında Boryeong’dan gelen çamurların kullanılması için ortaya atılan bir pazarlama politikasıydı. Bazı iddialara göre kullanılan çamur, İsrail’deki Ölü Deniz’deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahiptir. Temmuz ayında düzenlenen festival dünyanın pek çok bölgesinden turistleri çekti.

DOMATES FESTİVALİ- İSPANYA “Dünyanın en büyük yiyecek festivali” olarak da bilinen İspanya’da her yıl 120 ton domates eziliyordu. Domateslerin asitli dezenfektan özelliği göstermesi nedeniyle festivalin yapıldığı sokak olan Bunol’un şehrin en temiz noktası olduğu ileri sürülüyordu. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba gününde düzenlenen festival yeniden yapılacağı günü büyük bir coşkuyla bekliyor. CHINCHILLA KARPUZ FESTİVALİ- AVUSTRALYA Tamamen karpuzdan oluşturulan bir konsept düşünün. Bu festival sırasında kendinizi bir anda karpuzdan rodeo ve karpuz kayağı gibi çılgın aktitiveler içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca karpuz güzeli temasında düzenlenen yarışmada yetiştirdiğiniz karpuzu jürinin beğenisine sunabilirsiniz. CASCAMORRAS FESTİVALİ- İSPANYA Bu festival boyunca 2 kasaba kutsal bir imaja sahip olmak için yarışıyor. Bir kasabanın vatandaşları kendilerini kara yağla örtüyor ve Meryem Ana heykelini koruyor. Diğerleri ise zeytinyağı, yumurta ve unla savaşarak heykele ulaşmak için hazırlanıyorlar. Efsaneye göre eğer bir kişi temiz kalabiliyorsa, o heykele ulaşabilir. Festival tam 5 asırdır gelenek halinde sürüyor.