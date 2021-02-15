Dünyanın pek çok bölgesinde olan birbirinden çılgın festivaller!

Festivaller yoğun geçen hayatınızdan ve normalinizden biraz da olsa çıkmanızı sağlayan en eğlenceli yollar olarak karşınıza çıkar. Bir yabancının kafasında yastık parçalayabileceğiniz ya da birinin yüzüne domates attığınız için hiç ceza almayacağınız başka neresi olabilir ki? Koronavirüs pandemisinden önce işte bu çılgın festivaller dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca misafirini ağırlıyordu. Pandemi şartlarının bitmesiyle beraber yeniden başlamasına gün sayılan çılgın festivalleri sizler için araştırdık.
Baharın gelişini haber veren Holi Festivali, dünyanın belki de en renkli akitivitesidir. Kelimenin tam anlamıyla renkli bir festivalden söz ediyoruz. Çünkü bu festivalde herkes birbirine renkli tozlar atıyor. Her yıl 20 Mart’ta düzenlenen festivalde her rengin kendine has bir özelliği de bulunuyor. Kırmızı saflığı, mavi sakinliği, yeşil canlılığı, sarı ise dini duyguları temsil ediyor.
İlk kez 1998 yılında yapılan festival aslında Boryeong’dan gelen çamurların kullanılması için ortaya atılan bir pazarlama politikasıydı. Bazı iddialara göre kullanılan çamur, İsrail’deki Ölü Deniz’deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahiptir. Temmuz ayında düzenlenen festival dünyanın pek çok bölgesinden turistleri çekti.
“Dünyanın en büyük yiyecek festivali” olarak da bilinen İspanya’da her yıl 120 ton domates eziliyordu. Domateslerin asitli dezenfektan özelliği göstermesi nedeniyle festivalin yapıldığı sokak olan Bunol’un şehrin en temiz noktası olduğu ileri sürülüyordu. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba gününde düzenlenen festival yeniden yapılacağı günü büyük bir coşkuyla bekliyor.
Tamamen karpuzdan oluşturulan bir konsept düşünün. Bu festival sırasında kendinizi bir anda karpuzdan rodeo ve karpuz kayağı gibi çılgın aktitiveler içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca karpuz güzeli temasında düzenlenen yarışmada yetiştirdiğiniz karpuzu jürinin beğenisine sunabilirsiniz.
Bu festival boyunca 2 kasaba kutsal bir imaja sahip olmak için yarışıyor. Bir kasabanın vatandaşları kendilerini kara yağla örtüyor ve Meryem Ana heykelini koruyor. Diğerleri ise zeytinyağı, yumurta ve unla savaşarak heykele ulaşmak için hazırlanıyorlar. Efsaneye göre eğer bir kişi temiz kalabiliyorsa, o heykele ulaşabilir. Festival tam 5 asırdır gelenek halinde sürüyor.
Bu festivalin ana teması aslında tepeden aşağı yuvarlanan bir peyniri kovalamaktır. Aslında festival eğlenceli olduğu kadar tehlikelidir. Çünkü birçok insan kazanma hırsıyla birbirlerini eziyorlar. Üstelik bu peynirin yakalanmaya da hiç niyeti yok. Çünkü saatte 70 mil hıza ulaşabiliyor.
Bu festival İspanya’daki Domates Festivaline benziyor. Fakat burada, domatesler portakallarla değiştirilmiş. İnsanlar festival sırasında bu meyvenin yaklaşık 250 tonunu yok ediyorlar. Ölçeği hayal edemezseniz, işte hızlı bir cevap, 250 ton mavi balinadan yaklaşık 2 kat daha ağırdır.
Bu festival tadım geleneklerinden oldukça farklıdır. Çünkü festivalin asıl amacı herkesin kırmızı şarap ile boyanmasını sağlamaktır. Festivale bembeyaz kıyafetleriyle gelen misafirler sonunda ise kırmızı şarap renkleriyle ayrılıyor. Festival sırasında yaklaşık 500 litre kırmızı şarap kullanılıyor.
Büyük-küçük herkesin deliler gibi eğlendiği bu festivalin ne kadar eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsunuzdur!
Bu festivale katılan 2 grup insan var. İlki, bölge üzerinde kontrol sahibi olan ve saçma yasaları uygulayan evli erkeklerden (Els Enfarinats) oluşmaktadır. Emirlerine itaatsizlik eden ve para cezası veren insanları ararlar. Başka bir grup ise (La Oposicio) onlarla savaşmaya çalışıyor. Sonunda topladıkları tüm paralar hayır kurumlarına gidiyor.
Her yıl iki düşman kilise "savaşıyor." Taraflar birbirlerinin kule çanlarını vurmak amacıyla çok sayıda roket ateşliyorlar. Kazanan tarafın isabet sayısı ile belirlenmesi gerekiyor fakat her yıl kiliseler skoru bir dahaki sene belirlemeye karar veriyorlar.
Bu festivali sıradışı kılan şey aslında aynı anda tüm dünya çapında gerçekleşmesidir. Tarihle ilgili bilgiler, sosyal medya, e-posta ve sohbet odaları gibi dijital kaynaklar aracılığıyla yayılıyor ve insanların yastıklarla kendiliğinden toplanmasıyla başlıyor.
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