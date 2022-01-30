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Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı? Maske Kimsin Sen 'Ejderha'nın kim olduğu belli oldu!

30.01.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen programının yeni bölümünde oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Ejderha maskesinin ardındaki ünlü hakkında yorumlar havada uçuşuyordu. Programın en merak edilen kısmı, maskenin ardındaki ünlünün belli olacağı final kısmıydı. Final kısmında Ejderha maskesinin ardındaki ünlü isim maskesini çıkardı! Peki Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı?

Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı? Maske Kimsin Sen 'Ejderha'nın kim olduğu belli oldu!

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği Maske Kimsin Sen programının jüri koltuğunda Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol oturuyor. Maske Kimsin Sen'de Ejderha maskesinin ardındaki ünlü isim belli oldu. Ejderha maskesini giyen yarışması maskeyi çıkardığında jüriler de dahil olmak üzere seyirciler epey şaşırdı. Peki Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN EJDERHA KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de, Ejderha Maskesinin ardındaki ismin Cemal Hünal olduğu konuşuluyordu. Tahminler doğru çıktı. Maske Kimsin Sen'de Ejderha maskesinin ardından Cemal Hünal çıktı. Geçtiğimiz yıl Survivor'a da katılan Cemal Hünal, Survivor'dan dönünde ekran önünde birçok kez görüldü.

Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı? Maske Kimsin Sen 'Ejderha'nın kim olduğu belli oldu!

Ayrıca Ayna maskesinin ardındaki ismin de Biran Damla Yılmaz olduğu iddia edilmiş ve iddialar gerçek çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Maske Kimsin Sen'in yeni bölümünde Ayna maskesinin ardındaki isim, Biran Damla Yılmaz çıktı.

Maske Kimsin Sen 'Ejderha' kim çıktı? Maske Kimsin Sen 'Ejderha'nın kim olduğu belli oldu!

MASKE KİMSİN SEN ASLAN VE DİNAZOR KİM?

Aslan ve Dinazor maskesinin ardındaki isimler henüz açıklanmadı. Ancak bu isimler hakkında jürilerin ve seyircilerin aklında birkaç isim dönüyor. Aslan maskesi için Özge Borak, Defne Samyeli, İrem Derici veya Danla Bilic'in adı söyleniyor. Dinazor maskesinin ise Ömür Gedik, Gökçe Bahadır ya da Müge Boz olabileceği ifade ediliyor.

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