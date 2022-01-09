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Maske Kimsin Sen? jürisi Melis Sezen: Aldığımız yapıcı eleştiriler...

09.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme bomba gibi giriş yapan Maske Kimsin Sen? yarışmasında jüri olan Melis Sezen geçtiğimiz gün yeni projesiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sadakatsiz dizisinde de yer alan oyuncu program için "Eğlenceli bir program oluyor" yorumunda bulundu.

Maske Kimsin Sen? jürisi Melis Sezen: Aldığımız yapıcı eleştiriler...

Maske Kimsin Sen? yarışmasında jüri olan Melis Sezen kameralara yakalandı. Başladığı gün ilk bölüm sonrası RTÜK tarafından incelemeye maruz kalan yeni yarışma ile ilgili konuşan Sezen samimi açıklamalar yaptı.

SnobMagazin'e jürisi olduğu programla ilgili konuşan Melis Sezen; "Çok güzel heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor, aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler de daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercihMelis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

Yer aldığı dizi Sadakatsiz için de açıklama yapan Melis Sezen; "Yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız" dedi.

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Melis Sezen
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