Maske Kimsin Sen? jürisi Melis Sezen: Aldığımız yapıcı eleştiriler...

Maske Kimsin Sen? yarışmasında jüri olan Melis Sezen kameralara yakalandı. Başladığı gün ilk bölüm sonrası RTÜK tarafından incelemeye maruz kalan yeni yarışma ile ilgili konuşan Sezen samimi açıklamalar yaptı.

SnobMagazin'e jürisi olduğu programla ilgili konuşan Melis Sezen; "Çok güzel heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor, aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler de daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

Yer aldığı dizi Sadakatsiz için de açıklama yapan Melis Sezen; "Yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız" dedi.

