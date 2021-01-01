HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi

Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi

01.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişi suçüstü yakalandı. Kapılar açılmayınca, mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bina önüne gözcü konulduğunu ve tüm girişlerin kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine kapıların açılması yönünde uyarıda bulundu ancak güvenlik güçlerinin çağrısına uyulmadı.

Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisiBarakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

GİZLİ GEÇİTLER AÇILMIŞ

Tarsus Belediyesi’nden talep edilen iş makinesi ile binanın bir duvarı yıkılarak içeri girildi. Gizli geçitlerin açıldığı binanın konferans salonu benzeri geniş bir alan olduğu ve içerideki 89 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, şüphelilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeleri ile oturdukları, her masaya dezenfektan koyulduğu görüldü.

2

Ekipler, şüphelilere kumar oynamak suçundan 109 bin 25 TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 321 bin 300 TL olmak üzere toplam 430 bin 325 TL para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda, 8 bin 835 pul ele geçirildi. Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mekan, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldıEminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Sözcü Gazetesi'nin 'Ayasofya' haberine inceleme

Sözcü'nün 'Ayasofya' haberine inceleme

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Akhisar talihliyi merak ediyor! Belediye Başkanı bu çağrıyı yaptı

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından altın çıktı

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından altın çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.