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Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

23.12.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir barakaya yapılan baskında 16 kişi kumar oynarken yakalandı. Gözaltına alınan kişilere toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı. Vali Tuncay Sonel ise sosyal medya hesabından tepkisini 'Ne diyeyim ki' sözleriyle paylaştı.

Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karapınar Mahallesi 1209 numaralı sokakta bulunan bir barakada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Barakaya yapılan baskında 16 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Barakada ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, 1 tüfek, özellikleri ve menşei belli olmayan 3 namlulu eski 1 tabanca, 1 muşta, 4 bıçak, 2 hançer, 1 özel yapım balta, 10.50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

VALİ SONEL'DEN 'NE DİYEYİM Kİ' TEPKİSİ

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 TL para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadelerini kullandı. (DHA)

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