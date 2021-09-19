MasterChef 18 Eylül dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kimler oldu?

MasterChef Türkiye çekimlerinin bir kısmı Ömerli Barajı'nda gerçekleşti. 18 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Takım oyununun ardından kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyun sonucu dokunulmaz olan isim, eleme potası için takım arkadaşlarından birinin adını vermek zorunda kalıyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 18 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te yapılan oylamanın sonucunda kazanan takım 32-23'lük skor ile Kırmızı Takım oldu. 11 eski MasterChef Türkiye yarışmacıları Kırmızı takımın yemeğini daha çok beğendi. Böylelikle potaya gidecek 5. ve 6. yarışmacılar Mavi Takımdan çıktı.

Oylama sonucu şu şekilde:

Patatesli Yumurta: 7-4 - Kırmızı Takım

Pancarlı Kısır: 8-3 - Mavi Takım

Kol Böreği: 7-4 - Kırmızı Takım

Papara: 6-5 Mavi Takım

Un Helvası: 1-10 Kırmızı Takım

Toplam: 32 - 23 Kırmızı Takım

Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun sonucunda dokunulmaz olan isim Mert oldu. Mert'in eleme potası için söylediği isim ise Ateş oldu. Takımın yaptığı oylama sonucunda ise ismi en çok yazılan ikinci yarışmacı Azize, gecenin ikinci eleme adayı oldu.



