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MasterChef 18 Eylül dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kimler oldu?

19.09.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğindeki MasterChef Türkiye 2021, yeni sezonda da yüksek reyting sonuçları alıyor. Sevilen yarışma programında bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı ve iki eleme adayı daha gösterildi. Birinci eleme adayı dokunulmaz olan isim tarafından, ikinci eleme adayı ise kaybeden takımın ortak oyu ile seçildi.

MasterChef 18 Eylül dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kimler oldu?

MasterChef Türkiye çekimlerinin bir kısmı Ömerli Barajı'nda gerçekleşti. 18 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Takım oyununun ardından kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyun sonucu dokunulmaz olan isim, eleme potası için takım arkadaşlarından birinin adını vermek zorunda kalıyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 18 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te yapılan oylamanın sonucunda kazanan takım 32-23'lük skor ile Kırmızı Takım oldu. 11 eski MasterChef Türkiye yarışmacıları Kırmızı takımın yemeğini daha çok beğendi. Böylelikle potaya gidecek 5. ve 6. yarışmacılar Mavi Takımdan çıktı.

Oylama sonucu şu şekilde:

  • Patatesli Yumurta: 7-4 - Kırmızı Takım
  • Pancarlı Kısır: 8-3 - Mavi Takım
  • Kol Böreği: 7-4 - Kırmızı Takım
  • Papara: 6-5 Mavi Takım
  • Un Helvası: 1-10 Kırmızı Takım
  • Toplam: 32 - 23 Kırmızı Takım

Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun sonucunda dokunulmaz olan isim Mert oldu. Mert'in eleme potası için söylediği isim ise Ateş oldu. Takımın yaptığı oylama sonucunda ise ismi en çok yazılan ikinci yarışmacı Azize, gecenin ikinci eleme adayı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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