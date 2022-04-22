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MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezon başvurusu nasıl yapılır?

22.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı, TV 8'in sevilen yemek yarışması için başvuruların alınmaya başlamasının ardından merak konusu oldu. Televizyon izleyicileri ve yarışmada yer almak isteyen kişiler, MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezon başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmaya ilişkin detaylar...

MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezon başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef 2022 ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendirdiği ve MasterClass eğitimi verdikleri programa ilişkin detaylar belli oldu. Peki MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezon başvurusu nasıl yapılır? Sevilen yarışmaya dair bilgiler haberimizde.

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN?

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yayın tarihi henüz netleşmedi. Fakat yarışmacı olmak isteyen kişiler için başvuru alınmaya başlandı.

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

MASTERCHEF YENİ SEZON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunacaklar.

MasterChef Türkiye 2022 seçmeleri için adayların çektikleri videoyu başvuru ekranına yüklemeleri isteniyor

Başvuru formunda, ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, boy, kilo, yaşanılan ülke ve şehir, semt, telefon, e-posta adresi, meslek, mezun olunasn okul, medeni durum, gibi alanlar doldurulduktan sonra yöneltilen soruların da yanıtlanması isteniyor.

MasterChef Türkiye 2022 başvuru formunda adaylara sorulan sorular şu şekilde:

Bir mutfak okuluna veya yemek programına katıldınız mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı?

Yemek tarzınızı tarif edin, size özel bir tarifiniz var mı?

Ne sıklıkla yemek yaparsınız?

Yemek yapma deneyimleriniz nelerdir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anılarınız nelerdir? Yemek sevginize ne sebep oldu?

Kimin için yemek yaparsınız? Yemekleriniz hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerinizi 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin

En iyi yaptığınız 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığınızı açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleriniz / gizli silahlarınız nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleriniz neler?

Alerjinizin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağınız ya da yemediğiniz herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef ünvanını kazanırsanız, hangi hayalinizi gerçekleştirmek istersiniz?

Hayattaki en büyük hedefiniz nedir?

Sizce hayatınızda elde ettiğiniz en önemli başarınız neydi?

Daha önce hiç televizyona çıktınız mı? Çıktıysanız hangi programlar?

MASTERCHEF TÜRKİYE HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye 2021'de de aynı şekilde devam etmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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