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MasterChef Aleyna Yılmaz kimdir? Aleyna Yılmaz nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

17.07.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Aleyna Yılmaz, 17 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan programın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Aleyna Yılmaz kimdir? Aleyna Yılmaz nereli ve kaç yaşında? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtı...

MasterChef Aleyna Yılmaz kimdir? Aleyna Yılmaz nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Aleyna Yılmaz, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Aleyna Yılmaz kimdir? İşte Aleyna Yılmaz ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF ALEYNA YILMAZ KİMDİR?

Aleyna Yılmaz 23 yaşında bir aşçı. Yaklaşık 3.5 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, aktif olarak çalıştığını ve işinden yeni ayrıldığını belirtti.

Aleyna Yılmaz, kendini tamamen MasterChef'e adaya bilmek için işten ayrıldığını söyledi.

ALEYNA YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kendine her zaman inandığını ve MasterChef'i kazanacağını ifade eden Aleyna Yılmaz, 23 yaşında ve Rizelidir.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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