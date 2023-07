MasterChef All Star 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. 26 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmaz takımı ve eleme adayları belirleniyor. Yarışmacılar şeflerin isteği üzerine 7 ükeden 7 farklı pilav tarifi yaptı. İşte MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 26 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da haftanın 2. mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanan mavi takım eleme potasından kurtuldu. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Detaylar belli olduğunda haberimzi güncellencektir.