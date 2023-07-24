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MasterChef All Star 3. kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

24.07.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star 3. kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. 24 Temmuz Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında MasterChef All Star'ın 3. kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacıların hazırladıkları tabakları sırasıyla tattı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlenecek. Bu akşam, MasterChef All Star'da üçücü kaptanlık oyunu ile kaptanlar belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 24 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 24 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da 3. kaptanlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunun kazananı Batuhan oldu. Böylelikle 3. haftada mavi takımın kaptanlığını Batuhan Üstlenecek. Kırmızı takım kaptanı ise Sefa oldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya 2. olarak veda eden isim ise MasterChef Burcu oldu.


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