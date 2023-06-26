MasterChef All Star'da gerginlik! Mehmet Şef çok sinirlendi: "Bu lekeli tabağı nasıl getirdin önümüze!"

MasterChef All Star'da ana kadro mücadeleleri tüm hızıylşa sürüyor. Büyük bir rekabete sahne olan yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Murat Bozok'un konuk jüri üyesi olduğu MasterChef'te jüri karşısına çıkan yarışmacılar Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin oldu. Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan, Burcu, Sergen ikinci tura geçmeye hak kazandı. 2. etaba geçen yarışmacılar verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başında karşı karşıya geldi.

Gecenin sonunda kazanan isim Sergen oldu. Ama Sergen'in sevici, Mehmet Şef'in Azize'ye gösterdiği tepkinin gölgesinde kaldı.

MEHMET ŞEF'TEN BÜYÜK TEPKİ: "BU TABAK PİS!"

Mehmet Şef, Azize'nin getirdiği bardağı kirli buldu ve içerisindeki tatlıyı döktü. Bir hayli sinirlendiği gözlemlenen Yalçınkaya, yarışmacıya şu sözlerle uyarıda bulundu:

"Sen şu bardağı müşterinin önüne götürsen ne olur? Ben müşteri olsam bu tabağı böyle çevirip dökerim ve geri veririm.

YARIŞMACININ HAZIRLADIĞI TATLI DÖKTÜ

Başka yapacak bişr şey yok. All Star'dasın. Bunda yerim daha iyi. Çünkü bana getirdiğin bardak pis, öyle gözüküyor. Ya öyle bir şey yaptığında topraklayacaksın, yaldızlayacaksın ya da müşterinin önüne getirmeyeceksin. Bana böyle tabakta versen daha güzel."

Mehmet Şef'in uyarısı sonrası Azize'nin mahçup olduğu görüldü.

