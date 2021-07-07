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MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İddialı yarışmacı yaptığı hatayla yarışmaya veda etti!

07.07.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle izleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmada jürileri üzen anlar yaşandı. İddialı yarışmacı Ata Çelenk yaptığı bir hata yüzünden direkt olarak elendi. İddialı yarışmacının hayalleri yıkıldı! Peki MasterChef Ata Çelenk neden elendi?

MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İddialı yarışmacı yaptığı hatayla yarışmaya veda etti!

MasterChef'in iddialı yarışmacısı Ata Çelenk dikkat çekti. Jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı olduğunu ifade eden Çelenk yaptığı bir hata ile yarışmadan direkt olarak elendi. Hatayı fark eden yalnızca Mehmet Şef oldu. Peki MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İşte ayrıntılar...

Yarışmaya Şırnak'tan katılan Ata Çelenk jürilerin karşısına çıkmadan önce "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim." ifadeleriyle iddialı olduğunu gözler önüne sermişti. Öte yandan giydiği tişörtte "Bize 1 kişi lazım!!!" yazısı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.

MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İddialı yarışmacının hayalleri yıkıldı!

YEMEĞİNDEN KIL ÇIKTI!

Yemeğini vaktinde hazırlayıp jürilere sunan Şırnaklı Ata'nın başına talihsiz bir olay geldi. Mehmet Şef, Ata'nın yemeğinde kıl olduğunu fark etti. Kılı, yemeği tattıktan sonra fark ettiğini ifade eden Mehmet Şef yemekte kıl çıkmasının MasterChef'teki en büyük günahlardan biri olduğunu söyledi.

Yemekten bir parça aldıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu söyledi. Mehmet Şef bu olayı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştıktan sonra yarışmacı Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi ve emekleri için teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade etti.


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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