MasterChef Beyza gözyaşları içinde şiddete uğradığını açıkladı! 'Yüzüm yanınca...'

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda bir dış çekim sırasında talihsiz bir kaza sonucu yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, günlerce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi görmüştü.

İki hafta boyunca yarışmada yer almayan Beyza, yüzü sargılı bir şekilde yarışmaya dönmüştü. Durumunu merak edenler için "Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu." açıklaması yapmıştı.

ŞİDDETE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çekilen yeni bölüm tanıtımında ise beklenmedik bir itiraf geldi. Beyza, gözyaşları içinde 2 yıl önce şiddete uğradığını açıkladı.

"Ben de o kadınlardan biriyim. 2 yıl önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim, hedeflerim var. Onun altında kalmak istemedim. En iyi onları ben anlayabilirim." dedi. Stüdyodaki herkesin duygusallaştığı bu açıklamanın ardından Beyza, "Yüzümde de izler vardı. O yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım." ifadelerini kullandı.

Beyza'nın açıklamalarına pek çok kadından destek mesajı geldi. O anlar paylaşılarak "Çok güçlüsün yanındayız", "Asla yalnız değilsin" yorumları yapıldı.