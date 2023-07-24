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MasterChef Burcu elendikten sonra jüriye sitem etti! Güzide Mertcan dayanamadı... Olay olan sözler

24.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Burcu Önal oldu. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olan Önal elenmesinin ardından sosyal medya hesabından jüriye sitem eden bir paylaşım yaptı. MasterChef Burcu’nun paylaşımına Güzide Mertcan da kayıtsız kalamadı.

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmadan ilk elenen isim olan Güzide Mertcan’ın eleme sonrası yaptığı sitemkar paylaşım olay olmuştu. Dün akşam MasterChef’te veda eden Burcu Önal da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"EMEK, HAK, ADALET, KIRGINLIK…"

"İçimdekiler öyle uzun, öyle içten ki” diyen Burcu Önal açıklamasında şeflere sitem etti. Instagram hesabından paylaşım yapan MasterChef Burcu “Emek, hak, adalet , kırgınlık , yorgunluk, mutluluk , sevda , tutku ne ararsanız var … Eh başta söylemiştim ya ben bu yola kısa bir yoldan gelmiyorum diye Yol boyu çok kişiyle karşılaştım başardıkça her türlü yüzü gördüm. Aynı yola kısa bir yoldan gelenlerle de birlikte devam ettim. Hep sordunuz bu kadar tecrübe bu kadar bilgi neden bu yarış? Eee pijama ile yola çıkan Burcu’nun arkasındaki tek gücü içindeki sevdadan kaynaklanan yemek aşkıydı. Hal böyle olunca yol bayağı yordu, kırdı, yaktı, parçaladı, rekorlar kırdırdı, imkansızları başarttı, imkanlıyı imkansızlaştırdı, şaşırttı, üzdü..” dedi.

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"TEKNİK YAPTIM DOLMA KAZANDI, DOLMA YAPTIM TEKNİK KAZANDI"

Önal açıklamasına şu cümleler ile devam etti: “Gelelim All Star Masterchef yolculuğuma… Teknik yaptım dolma kazandı. Dolma yaptım teknik kazandı. Uzak Doğu yaptım yöresel istendi. Yöresel yaptım dünya mutfağı istendi. Sanırım ben bir yerlerde yanlış yaptım. Uzmanı olduğum ve ömrümü adadığım Uzak Doğu mutfağına sevdalı bir şef ile yolumuz kesişti iki aşık atıştık durduk ama zamanla bu atışma ruhuma, bedenime ve motivasyonuma yansıdı..

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Mum olmak kolay değil ışık saçmak için önce yanmak gerekiyor… Çok yandım ama sanırım artık ışık saçıyorum bunu nerden mi biliyorum artık ben pijama ile yola çıkan yalnız Burcu değilim arkamda binlerce güzel kalbin gölgesi, sevgisi, şefkati var. Haftalardır öyle güzel sevdiniz ki beni kiminizin kızı kiminizin kardeşi kiminizin ablası oldum en güzeli ailenizin bir parçası oldum.

“SEN KAZANAMAYACAKSIN ÇÜNKÜ ARKANDA AİLEN YOK”

Bir önceki sezonda bir yarışmacıdan hayatımda iz bırakan, en kötü cümleyi duymuştum. 'Sen kazanamayacaksın çünkü senin arkanda seninle gurur duyabilecek bir ailen yok. Benim kocaman bir ailem var demişti.' Bu hayatta her kötülüğü unuttum ama bu cümleyi hiç unutmadım.

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“KARAKTERİM VE DUYGULARIM DOĞRULTUSUNDA…”

Sırf bu cümle için tekrar bu yarışa katılmakta zorlandım ama iyi ki katılmışım çünkü
Şimdi bu cümleye çok büyük bir cevabım var! Benim binlerce kalbi içeren kocaman bir ailem var. Maalesef karakterim ve duygularımın doğrultusunda gücüm bu kadarına yetti. Evet Kaybettim ama Şimdi Ben Kazandım. Biliyorum Sığmam bu sevdayla bir yere. Acı tatlı ekşi tuzlu tüm anılarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

GÜZİDE MERTCAN DA YORUM YAPTI

MasterChef Burcu'nun paylaşımına yorum yapan Güzide Mertcan "Altına imza atabileceğim o kadar çok cümle var ki. Ama bak herkes seni biliyor. Ne kadar yetenekli, başarılı olduğunu görüyor. Gerisi önemli değil. Gönüllere yerleşmişsin" dedi.

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