Anadolu Bölgesi’nin Kırşehir'e ait lezzetlerinden biri olan çirleme bir et yemeğidir. Bu yemek haşlanmış et, kuru üzüm ve pekmez gibi malzemelerden oluşur. İzleyicilerde tarif merakı uyandıran MasterChef All Star'da çirleme yapılıyor. İşte merakla araştırılan çirlemenin en lezzetli ve pratik tarifi haberimizde.

MALZEMELER ½ kg nohut (akşamdan tuzlu suda ıslatılmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kg kuşbaşı et

3-4 adet büyük boy kuru soğan

1 kaşık domates salçası

1 kg çekirdekli kuru kayısı (haşlanmış)

Tuz, baharat

1 su bardağı üzüm pekmezi

TARİF Kayısı kurusu, az su ile ateşte pişirilir.

Zeytinyağı tencereye alınır, ince kıyılmış soğanlar yağda pembeleştirilir.

Et, soğanla sotelenir.

Islatılmış nohut ve diğer malzemeler tencerede karıştırılır.

Kuru kayısı ve pekmez ilave edilir, bir taşım pişirilir.

Üzerine eritilmiş tereyağı dökülür ve servis edilir.

AFİYET OLSUN!