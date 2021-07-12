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MasterChef Danilo Zanna'nın şampiyonluk sevinci! Kendinden geçti

12.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro 2020'nin şampiyonu penaltı atışları sonrası İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İtalya oldu. MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan İtalyan şef Danilo Zanna, ülkesinin takımı şampiyon olunca kendinden geçti.

Türkiye'nin de mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı dün akşam İngiltere Londra'da oynandı.

Finalde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngilizler maçın ikinci dakikasında Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçti.

Yediği golün ardından kontrolü ele alan İtalya maçın 67. dakikasında savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin golüyle skoru eşitledi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

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SEVİNÇTEN HAVUZA ATLADI!

Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışlarında 3-2'lik skorla kupayı kazanan İtalya oldu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşan İtalyan Şef Danilo Zanna ekran başında büyük sevinç yaşadı. Galibiyet sonrası kendinden geçen Zanna havuza atladı.

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DUYGUSAL MESAJ

Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından gözler önüne seren ünlü şef paylaştığı videonun altına, 'Herkes için zor bir yıl oldu ama bildiğiniz gibi özellikle bu pandemiden ciddi şekilde etkilenen İtalya oldu. Babamla hep milli takım maçlarını izledik ve eminim o da dün gece havuza güzel bir dalış yaparak bizimle kutlamıştır. Güzel mesajlarınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim' mesajını düştü.

BABASI KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

MasterChef Türkiye programında jüri olan İtalyan Şef, Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna, Nisan 2020'de koronavirüse yenik düşmüştü. Babasının ani vefatıyla sarsılan Zanna, 'Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando’yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.' sözleriyle acı haber duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Danilo Zanna Instagram Masterchef
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