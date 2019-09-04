Masterchef'de kim elendi? Mehmet Yalçınkaya çıldırdı

Masterchef yarışması Tv8 ekranlarında izleyiciyi eleme heyecanı ile ekrana kilitledi. Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı ilk turda kaybeden mavi takım olmuştu. İlk eleme adayları da bu takımdan çıktı. İkinci turda ise kırmızı takım farklı olarak yenildi ve 2 eleme adayı çıkardı. Final gecesinde 'Masterchef'ten kim elendi' diye beklerken geceye Mustafa'nın ettiği bir laf damga vurdu. Mehmet Şef küplere bindi. İşte Masterchef elemesinde yaşananlar: Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Mavi takım, kaptanları olan Suna'nın sunumda yaptığı hata sebebiyle yenilmişti. Suna dokunulmazlığı kazanınca kendini kurtardı. Takımı yakan Suna, eleme adayı olarak da rakip gördüğü Ekin'in adını verdi. Mavi takım oylamada ikinci eleme adayı olarak da Eda'yı çıkardı. Pasta şefi olan Eda, dokunulmazlık oyununda da çok kötü bir performans ortaya koydu. Takım arkadaşları da 5 oyla onun elemeye gitmesine karar verdi. Eda bu karara 'Herkes beni hep çok iyisin seni seviyoruz deyip hançerliyor' diyerek tepki gösterdi.

KIRMIZI TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU Masterchef'teki yarışın ikinci etabını kaybeden Onur'un kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Darülaceze'de yemek yapan kırmızı takım farklı olarak rakibine yenildi. Dokunulmazlık yarışında verilen yemek ise talaş böreği oldu. ONUR'UN BÖREĞİNİ ZORLA YUTTULAR Dokunulmazlık yarışında talaş böreği yapmaları istenen yarışmacılarından Onur, çıkardığı tabakla şeflerin tepkisiyle karşılaştı. Böreği ilk tadan Somer şef zorla yutarken, Mehmet şef tabağı görünce Onur'u yerin dibine soktu. 'Börek nerde evladım' diyen Mehmet Şef, "Bununla ilgili bir atasözün var mı? Allah! Allah!.. Sana kim tarifi verdi" diye sordu. Onur, Yasin'i işaret edince Mehmet Şef onu aşağıya yanına çağırdı. ZORLA YEDİRDİ Yasin'e 'Madem sen tarifi verdin sen ye" diyen Mehmet Şef böreği ona zorla yedirdi. Yasin böreği ağzına aldığı gibi stüdyodan fırladı gitti. Çiğ kalan pişmemiş börek için Mehmet Şef, Onur'a "Biz sana geldiğin günden beri, Atasözlerinden çok yemek anlatmaya çalışıyoruz. Keşke şu kadarcık dinleseydin" dedi. Somer şef ise 'al ve kaybol' diyerek son noktayı koydu.

CEMRE DOKUNULMAZLIĞI ALINCA KİMİ SEÇTİ? Dokunulmazlık yarışmasında en iyi talaş böreğini Açelya, Cemre ve Murat hazırladı.Şefler 3 isim arasında dokunulmazlığı Cemre'ye verdiler. Murat hiç yapmadığı talaş böreğini, rakip takımdaki Ekin'in verdiği tarifle yaptığını belirtti. Cemre dokunulmazlığı alınca takımından Onur'u elemeye gönderdi. MEHMET ŞEF ÇILDIRDI! 'GÖZÜMÜN İÇİNE BAK' Mehmet Yalçınkaya'yı eleme gecesinde çıldırtan ise Mustafa oldu. Eleme adayını seçerken Onur için 'Ben şef olarak yemeğini kabul etmezdim' deyince stüdyoda buz gibi bir hava esti. Mehmet Şef, "Bir dakika... Bir dakika... Sen benim gözlerime bir bak bakayım. Sen haddini bileceksin, burada bir yarışmacısın. Gözlerimin içine bak! Siz yarışmacısınız biz jüriyiz. Biz burda neye ve nelere bakacağımızı idrak edeceğimiz için burda jüriyiz. Herkes işine baksın" dedi. 4. ELEME ADAYI MUSTAFA OLDU Mehmet Şef'ten yediği fırça sonrasında moraran Mustafa, takım arkadaşları tarafından eleme potasına atılan 4. isim oldu. Masterchef'te ilk haftanın elemesine Mustafa, Onur, Eda ve Ekin çıktı.