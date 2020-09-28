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MasterChef Didem Devay kimdir? MasterChef Türkiye yarışmasıcı Didem kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 01:41 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye’de bu hafta yedeklerden katılan yarışmacı Didem Devay oldu. MasterChef 2020’nin yedinci haftasında yarışmaya dahil olacak Didem Devay’ın hayat hikayesi, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Didem Devay kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Didem Devay kimdir? MasterChef Türkiye yarışmasıcı Didem kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye’nin yeni yarışmacısı belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek 66. Bölüm ile yedinci haftanın kaptanlık oyunu oynanacak. Ondan önce ise yedeklerden yarışmaya dahil olan isim yarışmacılara söylenecek. Tanıtımında bu yarışmacının görülmesi ile birlikte Didem Devay kimdir, kaç yaşında, nereli şeklinde araştırmalar başladı. İşte MasterChef Didem Devay hakkında merak edilenler…

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MASTERCHEF YARIŞMACISI DİDEM DEVAY KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef’e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti.

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Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye’de üst tura çıkmıştı.

Didem Devay, MasterChef üçlü düello turunda Hazal Taşbek ve Mert Aslan ile karşılaştı. Fransız mutfağının meşhur tatlılarından Tarte Tatin yapılması istendi. Verilen 40 dakika süre sonunda şeflerin tadımı sonrasında kazanan yarışmacı oybirlirliği ile açıklandı. Didem Devay, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunarak MasterChef Türkiye’de final turuna çıkmayı başardı.

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