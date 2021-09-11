MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran nereli ve kaç yaşında?

11.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Başaran, TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğinde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın yer aldığı "MasterChef" yarışmasının ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biridir. Programda gösterdiği tavırları ve performansıyla dikkat çeken Başaran, Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran nereli ve kaç yaşında?

Dilara Başaran, reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer alan, seyircileri TV8 ekranlarına kilitleyen MasterChef 2021'in ana kadro yarışmacıları arasında yer alıyor. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan Başaran, 8 senelik meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirdi. İşte detaylar...

MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran nereli ve kaç yaşında?

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

1997 doğumlu Dilara Başaran 24 yaşındadır. Turizm Anadolu Lisesi'nde eğitim alan Başaran Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı. 15 yaşındayken stajyer olarak çalışmaya başlayan Başaran 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini ifade etti.

8 senelik meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren Başaran, aslen Tekirdağlıdır. MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Dilara Başaran, Instagram'da "dilarabasarann" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktıEvliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
PARTNEREvlendilerEvlendiler
11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

10 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.