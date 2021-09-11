MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran nereli ve kaç yaşında?

Dilara Başaran, reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer alan, seyircileri TV8 ekranlarına kilitleyen MasterChef 2021'in ana kadro yarışmacıları arasında yer alıyor. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan Başaran, 8 senelik meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirdi. İşte detaylar...

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

1997 doğumlu Dilara Başaran 24 yaşındadır. Turizm Anadolu Lisesi'nde eğitim alan Başaran Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı. 15 yaşındayken stajyer olarak çalışmaya başlayan Başaran 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini ifade etti.

8 senelik meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren Başaran, aslen Tekirdağlıdır. MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Dilara Başaran, Instagram'da "dilarabasarann" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.



