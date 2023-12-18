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MasterChef Dilara kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef'ten elenen yarışmacı Dilara Başaran oldu

18.12.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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MasterChef Dilara elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada finale doğru heyecan giderek artıyor. Peki, MasterChef Dilara kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Dilara Başaran hakkında merak edilenler...

MasterChef Dilara merak konusu oldu. Dilara 2021 senesinde MasterChef'i 5. tamamlamıştı. 17 Aralık 2023 Pazar günü şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen dört eleme adayı yarışmaya devam etmek içim mücadele etti. Yarışmacılar bıldırcın ve börülceli bir yemek yaptı. MasterChef'ten elenen yarışmacı Dilara oldu.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında doğdu. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirdi.

24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılan Başaran, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ediyor.

DİLARA BAŞARAN MASTERCHEF'TEN ELENDİ!

MasterChef'te elenen isim dün belli oldu. Yarışmaya veda eden kişi, bu sezon ikinci kez puanlama sistemiyle belli oldu. Batuhan puanlama sistemi geldiği günden beri ilk kez bu sistemde potaya girdi.

İlk turda yarışmacılar ana ürün olarak bıldırcını kullandı. Bıldırcın ile yapılan ilk tur oylaması sonucu şu şekilde oldu:

Barbaros 20,5
Esra 15,5
Batuhan 18
Dilara 17.

İkinci turda yarışmacıların çok dikkatli olması istendi. Somer Şef, ''Adeta hatalar tabağı geliyor.'' dedi. Canele adlı tatlıyı yapacak olan yarışmacılar Danilo şefin tabağına en yakınını yapmak için kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de Batuhan ve Barbaros potadan kurtuldu. Batuhan oylama sonunda 37,5 puan aldı. Barbaros ise 35 puan aldı. Son ikiye Esra ve Dilara kaldı.

Dilara 31.5 puan aldı, Esra ise 15.5 puan aldı.

MasterChef Türkiye'de Esra, Somer ve Mehmet şeften 7'şer puan alarak 29.5 puana ulaştı. Canele'si en çok beğenilen yarışmacı olan Esra 36 puan aldı.

Elenen isim Dilara oldu. Dilara yarışmaya dokuzuncu olarak veda etti.


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