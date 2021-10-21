MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

20 Ekim akşamında oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda iki isim daha eleme adayı oldu. MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme adayları Rabia ve Dilara olmuştu. MasterChef'in jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Ekim akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar dul avrat çorbası, biberli ekmek, karides güveci, yörük kebabı ve cevizli ezme hazırladı. Etabın sonunda kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takımın kazananı Safanur oldu. 20 Ekim akşamının eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.

MASTERCHEF'TE 19 EKİM'DE NELER OLDU?

MasterChef'te geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamıştı ve bunun sonucunda kazanan Araz olmuştu. Araz eleme potası için Rabia'nın adını vermişti, ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylama ile Dilara olmuştu.



