MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım Salı MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım Salı MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

30.11.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu 29 Kasım 2022 Salı akşamı oynandı. Kral ve kraliçelerin sevdiği yemekleri yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. MasterChef Türkiye yemek yarışmasında dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları arasından eleme adayları seçiliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım Salı MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım Salı MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli oldu. Yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla takip edildi. Peki, 29 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü MasterChef'te eleme adayları...

masterchef kapakk

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar haftanın ilk dokunulmazlığını alabilmek için yarıştılar.

Dokunulmazlık oyununda MasterChef jürisi yarışmacılardan, kral ve kraileçelerin sevdiği yemekler konseptiyle 5 çeşit yemek yapmalarını istedi.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

masterchef 29 kasım kazanan takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan istarvit ürünü ile tabak yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Görkem oldu.

317661255_5643989442310924_3877253120739157161_n

MASTERCHEF 29 KASIM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ilk eleme adayını belirleyecek. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla seçilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca..."İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...
Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef dokunulmazlık oyunu kraliçe ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı

Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Telefonlara çıkmıyor! Eşine şiddet uyguladı, Türkiye'ye kaçtı...

Telefonlara çıkmıyor! Eşine şiddet uyguladı, Türkiye'ye kaçtı...

Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar

Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.