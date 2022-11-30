MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım Salı MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli oldu. Yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla takip edildi. Peki, 29 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü MasterChef'te eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar haftanın ilk dokunulmazlığını alabilmek için yarıştılar.

Dokunulmazlık oyununda MasterChef jürisi yarışmacılardan, kral ve kraileçelerin sevdiği yemekler konseptiyle 5 çeşit yemek yapmalarını istedi.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan istarvit ürünü ile tabak yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF 29 KASIM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ilk eleme adayını belirleyecek. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla seçilecek.



