MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 13 Aralık MasterChef'te haftanın ilk dokunulmaz olan takımı ile eleme adayları

Tv8 ekranlarının sevile yemek yarışması MasterChef 2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Son 7 yarışmacının devam ettiği MasterChef'te kalan tüm yarışmacıların da erkek olması program tarihinde bir ilk oldu. MasterChef'e son olarak Büşra veda etmişti. Mezopotamyadan yemekler yapan yarışmacılar dokunulmaz olabilmek için mücadele ettiler. Peki, 13 Aralık Salı MasterChef'te eleme adayları kim oldu? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF 13 ARALIK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

MasterChef'te 13 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF 13 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokununulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele ettiler. Kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.



