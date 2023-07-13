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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Eleme potasına kim gitti? 13 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları

13.07.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Şimdiye kadar yarışmış kişiler arasından seçilen yarışmacılar MasterChef All Star ana kadrosunu oluşturdu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Eleme potasına kim gitti? 13 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef All Star'da ilk takım oyunları heyecanı yaşanıyor. Bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 13 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirlenecek. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 13 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 13 Temmuz 2023 Perşembe akşamı MasterChef All Star'da 3. dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmaz olan isim gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 13 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 13 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirlenecek. Yapılan oylama sonunda MasterChef Eray, potaya giren aday oldu.

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022

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TV8 masterchef dokunulmazlık ele

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