MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Eleme potasına kim gitti? 13 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef All Star'da ilk takım oyunları heyecanı yaşanıyor. Bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 13 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirlenecek. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 13 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 13 Temmuz 2023 Perşembe akşamı MasterChef All Star'da 3. dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmaz olan isim gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 13 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 13 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirlenecek. Yapılan oylama sonunda MasterChef Eray, potaya giren aday oldu.

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022