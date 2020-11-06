MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde oldukça çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. İrlanda menüsü için en başarılı tabakları sunan ve dokunulmazlığı kazanan takım dokunulmazlığı kazandı. Menüyü bir gün önceden bilen ve hazırlanan kırmızı takım oyunda büyük bir avantaja sahip oldu.

5 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyununda yapılacak menü açıklandı. Menüyü, düelloyu kazanan Serhat, şefler ile birlikte hazırlamıştı. Kırmızı takımın bir gün önceden öğrendiği, Mavi takımın oyun öncesinde haberi olduğu İrlanda Mutfağı menüsünde karnabahar çorbası, İrlanda usulü soda ekmeği ve deviled egg, cottage pie, ballı hardallı tavuk ve colecannon, İrlanda usulü elmalı kek ve custard sos yer aldı.

Bu yemekleri hazırlamaları için verilen süre bir saat oldu. İki takım da bu özel menüyü verilen süre içinde tamamladı ve şeflerin beğenisine sundular. Şefler, yemeklerin tadımı sonrasında başarılı olan tabakları açıkladı. Buna mavi takım iki yemekte başarılı olurken kırmızı takım üç yemekte daha başarılı bulundu. Böylece, kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybede mavi takımda oylama yapıldı. Oylama sonrasında adı en fazla yazılan Furkan haftanın ilk eleme adayı oldu.

