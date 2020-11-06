MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

06.11.2020 00:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Perşembe ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 92. bölümde kırmızı takım kaptanı olan Serhat'ın belirlediği menü, mavi takımı büyük bir mücadele ile karşı karşıya bıraktı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda bir yarışmacı elemeye kaldı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde oldukça çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. İrlanda menüsü için en başarılı tabakları sunan ve dokunulmazlığı kazanan takım dokunulmazlığı kazandı. Menüyü bir gün önceden bilen ve hazırlanan kırmızı takım oyunda büyük bir avantaja sahip oldu.

5 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyununda yapılacak menü açıklandı. Menüyü, düelloyu kazanan Serhat, şefler ile birlikte hazırlamıştı. Kırmızı takımın bir gün önceden öğrendiği, Mavi takımın oyun öncesinde haberi olduğu İrlanda Mutfağı menüsünde karnabahar çorbası, İrlanda usulü soda ekmeği ve deviled egg, cottage pie, ballı hardallı tavuk ve colecannon, İrlanda usulü elmalı kek ve custard sos yer aldı.

MasterChef'te yeni dönem başladı! MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme sistemi nasıl oldu?MasterChef'te yeni dönem başladı! MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme sistemi nasıl oldu?

Bu yemekleri hazırlamaları için verilen süre bir saat oldu. İki takım da bu özel menüyü verilen süre içinde tamamladı ve şeflerin beğenisine sundular. Şefler, yemeklerin tadımı sonrasında başarılı olan tabakları açıkladı. Buna mavi takım iki yemekte başarılı olurken kırmızı takım üç yemekte daha başarılı bulundu. Böylece, kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacıMasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybede mavi takımda oylama yapıldı. Oylama sonrasında adı en fazla yazılan Furkan haftanın ilk eleme adayı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Cem Yılmaz'dan o iddialara sert tepki!Cem Yılmaz'dan o iddialara sert tepki!
Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu

Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu

Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu

Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu

Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!

Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı'yla aşk yaşadığı iddialarına tepki gösterdi

Cem Yılmaz'dan o iddialara sert tepki!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili şok iddialar

17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili canlı yayında şok iddialar!

15 yaşındaki güzellik kraliçesi Melisa İmrak açıklama yaptı! 'Estetik yok'

'Ne estetiği, daha 15 yaşındayım...'

Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!

Şoke eden görüntü! Göbeğini gösterdi!

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Mal varlıklarına el konsun!'

O haberi görünce kızdı! 'Mal varlıklarına...'

'Kıyafet giyiyor musun?' diye soran takipçisine öyle bir cevap verdi ki gören şaştı kaldı

'Kıyafet giyiyor musun?' diye soran takipçine bomba fotoğrafla yanıt

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.