Masterchef gulap jamun tarifi! Gulap jamun tatlısı nasıl yapılır?

Hint mutfağı oldukça geniş bir seçeneğe sahip. Yemekleri bol baharatlı tatlıları ise bol şerbetli yapılıyor. En sevilen Hint tatlılarından olan gulap jamun tatlısı bizim Kemalpaşa tatlımıza benziyor. İçerisine süt tozu eklenerek yapılan bu leziz tatlının tarifini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

GULAP JAMUN TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı un

2 çay bardağı süt tozu (Kahve için kullanılan değil, hamur işlerinde kullanılan)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı irmik

1 çay kaşığı karbonat

Kızartmak için:

Bolca sıvı yağ

Yoğurmak için:

3 yemek kaşığı süt

Şerbet için:

1 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Yapılışı

Şerbet için;

İlk olarak tencereye su ve toz şekeri alarak kaynamaya bırakın.

Şerbet kaynadığında içerisine limon suyu ekleyin ve koyu bir kıvam elde edince ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Hamur için;

Geniş bir kaba 2 çay bardağı süt tozu ekleyin.

Üzerine irmik, karbonat ve yumuşamış tereyağı ilave edin.

Yavaş yavaş süt ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında 15 dakika bekletin.

Ardından azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Avuç içinizi ıslatın ve hamura elinizle yuvarlak şekli verin.

Bu esnada derin bir tavaya sıvı yağ ekleyerek kızdırın.

Yağ ısındığında ocağın altını kısın ve hamurları yağın içine atarak kızartın.

Kevgir yardımıyla hamurun her tarafının pişmesini sağlayın.

Kızarttığınız hamurları soğuk şerbetin içine alın ve şerbeti çekmesi için bekleyin.

Hazırladığınız tatlıları ortadan ikiye kesin. İç kısmına mascarpone peyniri, dondurma veya kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

GULAP JAMUN YAPIMININ PÜF NOKTALARI