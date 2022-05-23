MasterChef Güzide yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

MasterChef Türkiye 2019’da yarışan Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmiş ve günlerce gündemde kalmıştı. Sürekli yeni ev alıp ev satan Mertcan Güzide bir ev haberiyle daha gündeme geldi.

MasterChef Güzide bu sefer de Göktürk'te ev aldı ve evinin içine yine masraf yaptı. Taşınma hazırlığı yapan eski yarışmacı bu sefer evinin fiyatını linç yememek için paylaşmadı.

MasterChef Güzide gelen sorular üzerine "Fiyatını söylemeyeceğim çünkü haberlere çıkıyor. Yasin yorum yazdı o da konu oldu" yorumunda bulundu.

MasterChef Güzide 7. kez taşınmasıyla ilgili "Bahçeşehir daire yaşantısı zor oldu. O süreçte çok gelenimiz oldu. Tadilat bitti geçtik buraya ama eşim fabrikasını taşımaya karar verdi. Serbest bölgeye geçince böyle bir karar aldık" dedi.



