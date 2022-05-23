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MasterChef Güzide yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

23.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Güzide Mertcan lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Milyonluk villalarıyla uzun süre gündemde kalan eski yarışmacı yine yeni evini satıp Göktürk'te bir ev aldı. MasterChef Güzide gelen sorulara rağmen linç yememek için evinin fiyatını söylemedi.

MasterChef Güzide yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

MasterChef Türkiye 2019’da yarışan Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmiş ve günlerce gündemde kalmıştı. Sürekli yeni ev alıp ev satan Mertcan Güzide bir ev haberiyle daha gündeme geldi.

MasterChef Güzide bu sefer de Göktürk'te ev aldı ve evinin içine yine masraf yaptı. Taşınma hazırlığı yapan eski yarışmacı bu sefer evinin fiyatını linç yememek için paylaşmadı.

MasterChef Güzide gelen sorular üzerine "Fiyatını söylemeyeceğim çünkü haberlere çıkıyor. Yasin yorum yazdı o da konu oldu" yorumunda bulundu.

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MasterChef Güzide 7. kez taşınmasıyla ilgili "Bahçeşehir daire yaşantısı zor oldu. O süreçte çok gelenimiz oldu. Tadilat bitti geçtik buraya ama eşim fabrikasını taşımaya karar verdi. Serbest bölgeye geçince böyle bir karar aldık" dedi.

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Masterchef Güzide Mertcan
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