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MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Böbreklerini kaybeden eski MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in sağlık durumu nasıl?

11.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamza Mercimek, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Somer Sivrioğlu tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Somer Şef, annesinin kendi böbreğini oğluna vereceğini anımsatarak "Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış." ifadesini kullandı. Yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Böbreklerini kaybeden eski MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in sağlık durumu nasıl?

MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Böbreklerini kaybeden eski MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in sağlık durumu nasıl?

Hamza Mercimek 11 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef 2011'de yarışan genç yarışmacıdan kötü haber geldi. Peki, MasterChef Hamza Mercimek kimdir? İşte böbreklerini kaybeden eski MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in sağlık durumuna ilişkin detaylar...

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye’de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet’teki bir otelin mutfağında buldu.

Sultanahmet’teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden yarışmacı, Sultanahmet’teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Sonrasında Feriye Lokantası’nın müdürü olan akrabası sayesinde bu mutfağa geçiş yaptı. Feriye Lokantası mutfağının kendisi için ilk profesyonel mutfak olduğunu söyleyen Mercimek, aşçılık tecrübesinin çoğunu burada edindiğini belirtti. Burada çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek’i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.

Mercimek, daha da yenisini bulmak için buradan da ayrılarak Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı’nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti. Yarışmacı, Ataşehir’deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı.

HAMZA MERCİMEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MasterChef'in 10 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölüömünde açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, eski yarışmacı Hamza mercimek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Somer Şef açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız"

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