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  4. MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

15.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonu, yarışmanın iddialı isimlerinden Eren Kaşıkçı oldu. Kaşıkçı, kupayı ikinci olan Hasan Biltekin ile birlikte kaldırdı. Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar, MasterChef paylaşımıyla dikkat çekti.

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu ikincilikle bitiren Hülya Acar, sevgilisi Hasan Biltekin ile pozunu paylaşıp ''Gönlümün şampiyonu'' notunu düştü.

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

Biltekin, Hülya Acar'a, ''Arkamda, sağımda, solumda hep var olan güzeller güzeli, iyi ki varsın'' yanıtını verdi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Hülya Acar'ın, bir dönem MasterChef yarışmacılarından Pelin Zaman nedeniyle kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Sevgilisi Hasan Biltekin'i takipten çıkan Hülya Acar, Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını paylaşıp kafaları karıştırmıştı. Aralarındaki sorunları çözen çift, yeniden bir araya geldi.

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

Birkaç ay önce annesini kaybeden Hülya Acar, Atatürk Üniversitesi'nde Tıp okuyor.

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 kupasını, Hasan Biltekin ile birlikte kaldırdı.

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

''Kızıma verdiğim sözü tuttum'' diyen Kaşıkçı, lüks bir arabanın sahibi oldu.

MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''


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