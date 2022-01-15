MasterChef ikincisi Hasan Biltekin aşkta kazandı! ''Gönlümün şampiyonu''

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu ikincilikle bitiren Hülya Acar, sevgilisi Hasan Biltekin ile pozunu paylaşıp ''Gönlümün şampiyonu'' notunu düştü.

Biltekin, Hülya Acar'a, ''Arkamda, sağımda, solumda hep var olan güzeller güzeli, iyi ki varsın'' yanıtını verdi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Hülya Acar'ın, bir dönem MasterChef yarışmacılarından Pelin Zaman nedeniyle kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Sevgilisi Hasan Biltekin'i takipten çıkan Hülya Acar, Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını paylaşıp kafaları karıştırmıştı. Aralarındaki sorunları çözen çift, yeniden bir araya geldi.

Birkaç ay önce annesini kaybeden Hülya Acar, Atatürk Üniversitesi'nde Tıp okuyor.

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 kupasını, Hasan Biltekin ile birlikte kaldırdı.

''Kızıma verdiğim sözü tuttum'' diyen Kaşıkçı, lüks bir arabanın sahibi oldu.



