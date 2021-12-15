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  4. Masterchef'in ünlü ismi Danilo Zanna tek celsede boşandı

Masterchef'in ünlü ismi Danilo Zanna tek celsede boşandı

15.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı.

Masterchef'in ünlü ismi Danilo Zanna tek celsede boşandı

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

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Danilo Zanna
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