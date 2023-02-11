MasterChef jürisi Danilo Zanna depremzedeler için mutfağa girdi! Türk Kızılay'ın paylaştığı görüntüler takdir topladı! ''Helal olsun sana''

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bölgeye ünlü isimlerde akın etti. Gönüllü olarak bölgeye giden ünlü isimler depremzedelere destek olabilmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de MasterChef jürisi Danilo Zanna oldu. Danilo Şef depremzeler için mutfağa girdi ve herkesin gönlünü bir kez daha feth etti...

ÜNLÜ ŞEF MALATYA'DA

Masterchef'in sevilen jürisi Danilo Zanna, Kahramanmaraş depremi sonrasında zarar gören kentlerden biri olan Malatya'ya gitti. Gönüllülerle birlikte mutfağa giren ünlü şef, depremzedeler için yemek yaptı.

TÜRK KIZILAY O ANLARI PAYLAŞTI!

Türk Kızılay o anları resmi sosyal medya hesapları üzerinden ''Şef

Danilo Zanna, Malatya'da aşçılarımız ve gönüllülerimizle birlikte mutfağımızda yemek pişiriyor.'' notu ile paylaştı.

''HELAL OLSUN SANA''

Türk Kızılay'ın paylaştığı o görüntüler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Danilo Zanna bir kez daha Türk halkının takdirini toplamayı başardı. Ünlü şefe yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

Helal olsun sana...

Yüreği güzel insan Allah razı olsun.

Allah razı olsun. Herkes kendi uzmanlık alanında sahada olursa birlikte yaralarımızı sararız.

Emeğinize sağlık.

Zaten seviyorduk seni daha çok sevdik be. İtalyan aile dostumuz.

Danilo şefim Allah senden de razı olsun.

Allah yardım eden herkesten razı olsun.

Allah emeği geçen herkesten razı ve memnun olsun inşAllah

Biz seni boşuna sevmedik

Yardım dediğin böyle olur

Sen ne harika bir adamsın.

''DESTEĞE İHTİYAÇ OLACAK''

Ünlü şef kendi sosyal medya hesabından ise şu sözlerle Malatya'da olduklarını duyurdu:

''Sonunda Malatya'ya gidebildik. Malatya İnönü Üniversitesi mutfağında yemekhanesindeyiz. Kızılay ile birlikte güzel bir planlama yapıyoruz. Her şey yolunda gidiyor, desteğe ihtiyaç olacak. Ortalama 40 bin porsiyon yemek yapacağız.''

