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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra eline ne olduğunu açıkladı! Eli hep cebinde...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.06.2024 07:34
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Sol elini sürekli cebine sokan Mehmet Yalçınkaya'nın başına en geldiği yıllardır merak edilir. MasterChef jürisi Mehmet Şef'in mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybettiği iddia ediliyordu. Son bölümde Yalçınkaya ilk kez bu konuda açıklama yaptı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra eline ne olduğunu açıkladı! Eli hep cebinde...

Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Ancak Mehmet Şef bu konuda genellikle sessiz kalıyor.

Son olarak programa katılan bir yarışmacı aracılığıyla Mehmet Şef başına gelen olaydan bahsetti.

Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığını (fragmanda hangi uzuv olduğu yer almıyor) ve bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini, hep saklandığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef ise "Neden ağlıyorsun?" diyerek çok etkilendi.

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Mehmet Yalçınkaya devamında ise kendisine dair ilk kez konuşarak "Bu bir lanet değil bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim... Benim mesela 2 tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken..." dedi.

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Fragmandaki o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia ediliyordu. MasterChef son bölümde bu konuda şefin ne açıklama yapacağı merak edildi.i


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Mehmet Yalçınkaya
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