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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli?

01.07.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların seviyen yarışmacı MasterChef Türkiye 1 Temmuz itibarıyla başladı. MasterChef programıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli?

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye programında jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile paylaşıyor. Peki MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli? Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucu olan Somer Sivrioğlu 51 yaşındadır. İşte detaylar...

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Üniversite mezuniyetinin ardından master yapan Somer Sİvrioğlu 24 yaşındayken yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Bu esnada şeflik kariyerine adım attı. Restoranlarda yöneticilik yaptı.

2001'de Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. Bu evlilik 2021'de sona erdi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Somer Sivrioğlu'nun, mutfakla ilgili basılmış birden fazla kitabı var. Somer Sivrioğlu'nun yemek alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

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Masterchef
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