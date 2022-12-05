MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef'in 5 Aralık akşamı ekrana gelen bölümünde son 8 yarışmacı kaptanlık mücadelesi veriyor. Her pazartesi günü şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirleniyor. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturuyorlar. Birçok kişi bugün de internette "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Masterchef Türkiye 5 Aralık Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları ile son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF 5 ARALIK MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 5 Aralık akşamı yarışmacılar kaptanlık yarışına girdiler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak. MasterChef'in yeni takım kaptanlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 5 Aralık 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçiliyor. Kaptanların belli olmasıyla beraber yeni takımlar oluşturulacak. Takımlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



