MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar

05.12.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kaptanlık oyunu sonrası takımların nasıl oluştuğu 5 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. Son bölümde yarışmaya Gamze veda etmişti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar su böreği ile yarıştılar. Birçok kişi, yarışmada yeni takımların nasıl oluştuğunu sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar

MasterChef'in 5 Aralık akşamı ekrana gelen bölümünde son 8 yarışmacı kaptanlık mücadelesi veriyor. Her pazartesi günü şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirleniyor. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturuyorlar. Birçok kişi bugün de internette "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Masterchef Türkiye 5 Aralık Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları ile son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF 5 ARALIK MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 5 Aralık akşamı yarışmacılar kaptanlık yarışına girdiler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak. MasterChef'in yeni takım kaptanlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

masterchef 5 aralık 2022 kaptanlık oyunu

MASTERCHEF 5 Aralık 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçiliyor. Kaptanların belli olmasıyla beraber yeni takımlar oluşturulacak. Takımlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onu bir de Instagram'da görün! Dekoltesine bakan yine baktıOnu bir de Instagram'da görün! Dekoltesine bakan yine baktı
Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!
'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef ele turu

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Kuyumcular bile şaşırıyor: 'Artık 10 lira birden...'

Kuyumcular bile şaşırıyor: 'Artık 10 lira birden...'

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

Asgari ücret için iki taksit iddiası!

Asgari ücret için iki taksit iddiası!

Sahte doktor 25 Ekim'de tutuklanmıştı! Serbest mi kalacak? Karar verildi

Sahte doktor 25 Ekim'de tutuklanmıştı! Serbest mi kalacak? Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.