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  4. MasterChef Kayhan Özekin isyan etti! "10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamıyoruz"

MasterChef Kayhan Özekin isyan etti! "10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamıyoruz"

08.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'e katılan Kayhan Özekin Etiler'de 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek, 'Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok' diyerek isyan etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kayhan Öztekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.

"10 BİN TL'YE BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ"

Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Öztekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.

"MASTERCHEF'TEN SONRA KARİYERİMİZDE GERİYE GİDİYORUZ"

İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Öztekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef sosyal medya
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