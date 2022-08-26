Masterchef keşkül tarifi! Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Keşkül tatlısı Osmanlı’dan beri sevilerek tüketilen tatlılar arasında bulunuyor. Türk mutfağında ayrı bir yeri bulunan bu tatlı hafif tadıyla tam yaz aylarına uygun bir lezzet sağlıyor. Yediğiniz yemeklerin ardından midenizi yormadan tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir tarif arıyorsanız keşkül tatlısı tam size göre! Bu kolay yapılan lezzetli tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

KEŞKÜL TATLISININ PÜF NOKTASI

Keşkül de sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun bir kıvamda olmamalı. İçerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirin. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.

KEŞKÜL TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

½ su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file antep fıstığı

Yapılışı

Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.

Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.

Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın. Keşkülün kıvamı muhallebi kadar yoğun olmamasına özen gösterin.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerini badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



