Masterchef keşkül tarifi! Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Keşkül tatlısı Osmanlı’dan beri sevilerek tüketilen tatlılar arasında bulunuyor. Türk mutfağında ayrı bir yeri bulunan bu tatlı hafif tadıyla tam yaz aylarına uygun bir lezzet sağlıyor. Yediğiniz yemeklerin ardından midenizi yormadan tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir tarif arıyorsanız keşkül tatlısı tam size göre! Bu kolay yapılan lezzetli tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.
Keşkül de sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun bir kıvamda olmamalı. İçerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirin. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.
Malzemeler
1 litre süt
½ su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı pirinç unu
1 çay bardağı toz badem
Servisi için:
12 adet badem
1 yemek kaşığı file antep fıstığı
Yapılışı
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