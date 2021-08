MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Her yemeğin kendine has püf noktaları vardır. Yemek yapmak adeta bir sanat ürününü hazırlamaya benzer; hazırlama aşamasında her şeyi kafanızda tasarlarsınız, ardından disiplin, özen ve dikkatle yemeği hazırlamaya koyulursunuz. Yemek pişirmek pratik yaparak öğrenebilen bir süreç olasa da, ustanın tarifi daha lezzetli yemekler ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Bambaşka lezzetlerin kapısını aralayacağınız, hem yemek yapmayı öğreten yemek kitaplarını sizler için listeledik.

1- Yemek ve mutfak kültürü denince ilk Bourdain’in adı akla gelir

Anthony Bourdain’in oldukça samimi bir dille kaleme aldığı bu kitap, Bourdain’in sahildeki bar bulaşıkçılığından başlayıp, büyük şefliğe uzanan macerasını konu alıyor. Kitabı okurken kimi zaman ağzınız sulanacak, kimi zaman da gülmekten kırılacaksınız. Bu baskı Anthony Bourdain’in ölümünden önce el yazısıyla yaptığı küçük eklemeleri ve notları da içeriyor.

Mutfak Sırları kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Hem gezin, hem öğrenin

Takuhi Tovmasyan ile sohbet eder gibi hissedeceğiniz günlük yemeklerden tutun salatalara kadar onlarca leziz yemek tarifi bulunan kitapla geçmişe doğru yolculuk yapacaksınız. Yemek tariflerinin yanında bazı püf noktalar ve alternatif sunumlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Sofranız şen olsun kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Deniz ürünlerini pişirmek çok kolay!

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, deniz ürünleri çeşitliliği bir hayli fazla. Master Chef’in sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya’nın kaleme aldığı Denizden kitabı, farklı ve lezzetli balık tarifleriyle donatılmış. Sihirli dokunuşlar ve tekniklerle enfes tarifler bu kitapta sizlerle buluşuyor.

Denizden kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Lezzetin coğrafyası: Güneydoğu

Türk mutfağının bel kemiği olan Güneydoğu Anadolu lezzetleri, bu kitapta sizlerle buluşuyor. Birbirinden lezzetli köftelerden tutun ustaları kıskandıracak kebaplara kadar mükemmel tarifler bu kitabın içerisinde yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu yemekleri kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Geçmişe lezzetli bir yolculuk

Besin değeri oldukça yüksek fakat çoğu kişi tarafından tercih edilmeyen sebze yemekleri, kullanılan pişirme taktiğinin değişimiyle bambaşka lezzetlerin kapısını aralıyor. Tarihten tutun coğrafyaya kadar farklı disiplinlerden yardım alınarak yazılmış kitap sebzelerin yemek kültüründeki öneminin üzerinde duruyor.

Sebzelerin efsane tarihi kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Farklı yemek kültürlerinin ev sahibi: İstanbul

Rumlardan tutun Ermenilere, Musevilerden tutun Afrikalılara kadar çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış İstanbul’un yemek kültürü de bir o kadar zengin. Her göçten farklı bir yemek kültürü kazanmış İstanbul’un birbirinden lezzetli yemekleri bu kitapta.

İstanbul’un eski ikramları kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Fırından yeni çıkmış bir kitap

İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan ekmek, şüphesiz ki en çok tüketilen yiyeceklerin başında yer alıyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz farklı kültürlerdeki ekmeklerin tariflerini bu kitapta bulabilirsiniz.

Gerçek ekmek kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Doyurucu bir kitap arayanlara

Hemen hemen her evde bulunabilen malzemeleri kullanarak suşiden tutun çorbalara, pilavdan tutun çaylara kadar birçok leziz tarifler bu kitabın içerisinde yer alıyor. Yalnızca yemek tariflerinin değil o dönemdeki farklı kültürler hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

Ayumi’nin mutfağı kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Lezzetin insan üzerinde yarattığı heyecan

Yemek zevki her yaşta, her koşulda her yerde ve her zaman vardır. Diğer zevkleriniz kaybolsa dahi yemek zevkiniz bir ömür boyu sizinle kalır. Damak tadına farklı bir açıdan bakan kitabın başından ayrılmak istemeyeceksiniz.

Lezzetin Fizyolojisi kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Lezzet diyarı Mersin’e kısa bir yolculuk

Türk mutfağında önemli bir yeri olan Mersin lezzetleri, bu kitapta sizlerle buluşuyor. Eski tarif notlarından esinlenerek hazırlanan kitap, kolay uygulanabilir lezzetleri ile mutfağınıza yeni tarifler katacak.

Dünden bugüne Mersin Mutfağı kitabını BURADAN inceleyebilirsiniz.