Masterchef kim kazandı? 16 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 14. finalist!

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor.Masterchef'in ilk 13 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 16 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 14. finalisti ve önlüğü alan ismi belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 16 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 16 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 14'üncüsünde şefler yarışmacılardan ilk etapta Meksika lezzeti olan chili con carne hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Burak, Dilan, Barış, Cenkay, Ayaz, Görkem, Kıvanç, Efekan yaratıcılık turuna çıktı.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan yoğurt ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 14. önlüğü ile ana kadroya giren isim Dilan oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Dilan büyük bir sevinç yaşadı.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya ve Dilan.



