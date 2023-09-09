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MasterChef konuğu Can Gümüş Şef kimdir? Şef Can Gümüş ne iş yapıyor, kaç yaşında? MasterChef'te Asya rüzgarı!

09.09.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Can Gümüş ile ilgili aramalar şefin MasterChef'e konuk olmasıyla birlikte hız kazandı. Bu akşamki bölüme konuk olan Şef Can Gümüş yarışmacılara kendi şef tabağını yaptıracak. Eleme potasına gitmemek için yarışmacılar şefin çıtır ahtapot, pırasa velüt ve sofrito soslu tabağını yapacaklar. Peki, MasterChef konuğu Can Gümüş Şef kimdir? Şef Can Gümüş ne iş yapıyor, kaç yaşında? MasterChef'te Asya rüzgarı!

Şef Can Gümüş, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. Programın izleyicileri konuk olan Şef Can Gümüş'ün yaşını, kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. Çalıştığı Asya Mutfağı ile ekrana gelecek olan Şef Can Gümüş yeni neslin bilinen şeflerindendir. İşte ünlü şef ile ilgili merak edilenler...
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ŞEF CAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Gümüş, genç yaşına rağmen olağanüstü kuruluşlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Kalbinde bir dünya gezgini olan kendisi, Türkiye'de eğitim gördü, İstanbul'da şef oldu, ardından Çin'e gitti ve ayrıca 5 yıldızlı bir otelde Kıbrıs'tan geçti.

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MASTERCHEF KONUĞU CAN GÜMÜŞ ŞEF NE İŞ YAPIYOR?

Enver Can Gümüş, 2017 yılında Hilton Creek'in ve ünlü "Masa 9"un mutfak ekiplerinden sorumlu olmak üzere Dubai'ye göç etti ve ardından Junior Aşçı Yardımcısı oldu. Şef Gümüş, orada doğduğundan bu yana, bu çok özel tatlarda, taze ve sade, en kaliteli yemekleri Türk versiyonuyla sunmak için eşsiz bir kültürel birikim sergiliyor.

MASTERCHEF ALL STAR'A KONUK OLDU

Şef Can Gümüş, MasterChef All Star'ın 9 Eylül'de yayınlanan bölümüne konuk oldu. Uluslararası başarıya sahip ünlü şef yarışmacılara, çıtır ahtapot, pırasa velüt ve sofrito soslu tabağını yaptırdı.

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Tabağı başarılı yapan yarışmacılar MasterChef All Star'ın 11. haftasına doğrudan katılma hakkı kazanacak.

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