MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Mehmet Şef'in Roma pozu olay oldu! "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz"

MasterChef Mehmet Şef'in Roma pozu olay oldu! "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz"

21.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında jürilik yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, İtalya'nın ünlü şehri Roma'yı ziyarete gitti. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile bir araya geldiği bilinen isim, Roma sokaklarında çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafı Matrix filmi karakterlerine benzetildi.

MasterChef Mehmet Şef'in Roma pozu olay oldu! "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz"

Galatasaray tutkusuyla bilinen ve MasterChef yarışmasında jürilik yapan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıya Fatih Terim'den karşılık gelmiş ve iki isim bir araya gelmişti.

ÜNLÜ ŞEFİN ROMA POZU OLAY OLDU!

Galatasaray 'a olan tutkusuyla bilinen Mehmet Şef, Fatih Terim'e olan sevgisinden bahsederek Terim'e davette bulunmuş ve "Hocam yemeğe gelecekti, bir aksilik oldu, hastalandı. Ona çok güzel bir yemek yapacaktım, Ramazan'dan sonra hocamızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DFGHAdsız

Futbolun efsane isimlerinden Terim ise, bu çağrıya karşılık vererek "Sevgili hocam, hoş geldiniz. Çok mutlu olduk" açıklamasını yapmıştı.

625fa430ae298b9889c1ae8e

Mehmet Şef, bu gelişme sonrası İtalya'nın Roma kentine gitti.

60d8bf6286b2441bc47cbd47

Roma sokaklarında çekildiği uzun paltolu bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef'in fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bir takipçinin Matrix benzetmesi ise dikkat çekti.

11Ekran Alıntısı

'MATRIX' BENZETMESİ YAPILDI!

Ünlü isim için bir takipçi "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz, maşallah" yorumunda bulundu.

22Ekran Alıntısı

00a8f9a7-9af1-4bb9-b9a9-a36f8f0518ee


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taze baba imaj değiştirdi! İşte yeni haliTaze baba imaj değiştirdi! İşte yeni hali
Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?
Aleyna'ya Gülşen'den destek! "Daha ne desin..."Aleyna'ya Gülşen'den destek! "Daha ne desin..."
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

Türk müziğinin efsane ismi 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş

Türk müziğinin efsane ismi 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ürünler yok satıyor! İçindekini kimse bilmiyor

Ürünler yok satıyor! İçindekini kimse bilmiyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.