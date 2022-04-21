MasterChef Mehmet Şef'in Roma pozu olay oldu! "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz"

Galatasaray tutkusuyla bilinen ve MasterChef yarışmasında jürilik yapan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıya Fatih Terim'den karşılık gelmiş ve iki isim bir araya gelmişti.

ÜNLÜ ŞEFİN ROMA POZU OLAY OLDU!

Galatasaray 'a olan tutkusuyla bilinen Mehmet Şef, Fatih Terim'e olan sevgisinden bahsederek Terim'e davette bulunmuş ve "Hocam yemeğe gelecekti, bir aksilik oldu, hastalandı. Ona çok güzel bir yemek yapacaktım, Ramazan'dan sonra hocamızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Futbolun efsane isimlerinden Terim ise, bu çağrıya karşılık vererek "Sevgili hocam, hoş geldiniz. Çok mutlu olduk" açıklamasını yapmıştı.

Mehmet Şef, bu gelişme sonrası İtalya'nın Roma kentine gitti.

Roma sokaklarında çekildiği uzun paltolu bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef'in fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bir takipçinin Matrix benzetmesi ise dikkat çekti.

'MATRIX' BENZETMESİ YAPILDI!

Ünlü isim için bir takipçi "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz, maşallah" yorumunda bulundu.



